Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (4 Ocak 2021 Pazartesi) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Isparta'da kayboldu, günlerdir bulunamadı. Kamera görüntüleri, arama çalışmaları, Gülsüm Doğan'ın kaybında acı son!
14 yaşındaki oğlu kayboldu 5 ay sonra aramaya geldi. Görgü tanıkları ihbarlar, arama çalışmaları. Lise öğrencisi Yiğit bulundu.
Kayıp bir kadın, şüpheli sevgili, suçlanan ağabey! 4 çocuk annesi Zeynep Güngör nerede?
Kızı Büşra ve oğlu Kadirhan'ı pazarda bıraktı! 17 yıl sonra çocuklarını arıyor. 2 çocuğunu birden terk eden Hakan Küçükboğa'nın evlat hasreti Müge Anlı canlı yayınında!