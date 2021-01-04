18 Temmuz 2019 sabah saat 5 civarında İstanbul Sultangazi'deki kızının evinden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti Ayşe Altuntaş. 4 çocuk annesi, eşiyle resmi olarak ayrılmamıştı ve kızıyla birlikte yaşıyordu. Ayşe Altuntaş'ın kızı Fadime Altuntaş, annesini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Ayşe Altuntaş'ı son gören kişi ise kuzeni Mehmet Taşdelen'di.

Olayda bütün oklar kuzen Mehmet Taşdelen'i işaret ediyordu. "Ben bu kadını dünyalardan çok seviyordum, ona zarar veremem diyen!" Taşdelen, Ayşe Hanım'a şiddet uyguladığı kabul etmişti. Kuzeniyle para karşılığında birlikte olduğunu iddia eden Mehmet Taşdelen, beni yoldan çıkardı, demişti.