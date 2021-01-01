Atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ile özel anlara ulaşabileceğiniz Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, Türkiye'nin en güçlü ailelerinden olan Çakırbeyliler'in güç savaşını efsane bir oyuncu kadrosuyla anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz...