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Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti

Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıklı soru hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de izleyicileri gülümsetti. Karizmatik sunucu Kenan İmirzalıoğlu, son dönemde Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan sorularla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kızı Lalin ve eşi Sinem Kobal'ın adının geçtiği bir soru ile gündeme gelen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında ünlü konuklarını ağırlayacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı şıklı soru ve kahkahalarla dolu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programının konukları...

30.12.2020 12:07 - Son Güncelleme: 30.12.2020 12:07
Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti

MÜGE ANLI KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE...

Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti... Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kğltür yarışması Kim milyoner Olmak İster'e Müge Anlı şıklı soru damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu ve izleyiciler Müge Anlı detayını görünce eğlenceli anlar yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti

Müge Anlı'nın başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti

Milyoner'de sorulan bir soruda yer alan Müge Anlı detayı birçok kişinin dikkatinden kaçmadı.

Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti

ATV ekranlarında birbirinden karmaşık faili meçhul kayıp ve cinayetleri çözüme kavuşturan Müge Anlı, Kim Milyoner Olmak İster'e bakın nasıl damga vurdu...

Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti

"Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusunda şıklarda yer alan "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" cevabı herkesi gülümsetti...

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