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Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti

Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıklı soru hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de izleyicileri gülümsetti. Karizmatik sunucu Kenan İmirzalıoğlu, son dönemde Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan sorularla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kızı Lalin ve eşi Sinem Kobal'ın adının geçtiği bir soru ile gündeme gelen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında ünlü konuklarını ağırlayacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı şıklı soru ve kahkahalarla dolu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programının konukları...

30.12.2020 12:07 - Son Güncelleme: 30.12.2020 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





