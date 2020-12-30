Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti
Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıklı soru hem Kenan İmirzalıoğlu'nu hem de izleyicileri gülümsetti. Karizmatik sunucu Kenan İmirzalıoğlu, son dönemde Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan sorularla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kızı Lalin ve eşi Sinem Kobal'ın adının geçtiği bir soru ile gündeme gelen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında ünlü konuklarını ağırlayacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı şıklı soru ve kahkahalarla dolu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programının konukları...
MÜGE ANLI KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE...
Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı şıkkı herkesi gülümsetti... Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kğltür yarışması Kim milyoner Olmak İster'e Müge Anlı şıklı soru damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu ve izleyiciler Müge Anlı detayını görünce eğlenceli anlar yaşandı.