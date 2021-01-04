Esra Erol CANLI YAYIN İZLE linki 4 Ocak 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Son dakika DNA testi sonucu! Bebeğin babası Zafer mi?

Esra Erol canlı yayında bugün (4 Ocak 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
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