Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 04.01.2021 16:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2021 16:41
    ABONE OL

    Esra Erol CANLI YAYIN İZLE linki 4 Ocak 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Son dakika DNA testi sonucu! Bebeğin babası Zafer mi?

    Esra Erol canlı yayınında bugün (4 Ocak 2021 Pazartesi) neler oluyor? 1.5 yaşındaki bebeğinin babası Zafer mi? DNA testi sonucu canlı yayında açıklanacak! Bebeğin babası Zafer mi? Kayıp gelin Mina ve 3.5 yaşındaki Selin ile ilgili herkesi şok edecek son dakika gelişmesi... 22 yaşındaki Ufuk'un tek hayali erkek kardeşi Faruk ve kız kardeşi Gizem'i bulmak! Ufuk anlatacak, Türkiye gözyaşlarına boğulacak! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol canlı yayınında...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol canlı yayında bugün (4 Ocak 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Bugün büyük gün! Baba kız aylar sonra stüdyoda karşı karşıya gelecek!


    1.5 yaşındaki bebeğinin babası Zafer mi? DNA testi sonucu canlı yayında açıklanacak!


    Kayıp gelin Mina ve 3.5 yaşındaki Selin ile ilgili herkesi şok edecek son dakika gelişmesi!

    22 yaşındaki Ufuk'un tek hayali erkek kardeşi Faruk ve kız kardeşi Gizem'i bulmak! Gözyaşlarına boğacak hayat hikayesi!
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon Esra Erol CANLI YAYIN İZLE linki 4 Ocak 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Son dakika DNA testi sonucu! Bebeğin babası Zafer mi?