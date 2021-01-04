Çukurova'da ateş bacayı yeniden sarıyor! Bir yandan fırtınalar koparken bir yandan Demir'in yeni aşkı ve kardeşi piyasaya çıkıyor... atv ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan, sezona da damgasını vuran reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı izleyicileri sabırsızlandırdı. Aldığı reytinglerde sezona damgasını vuran Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın diziden ayrılmasının ardından neler olacağı merak edilirken yeni aşk rüzgarları esmeye başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in yeni aşkı...