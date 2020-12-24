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15 yaşındaki kızı darp etti, öncesi annesinin sonra erkek arkadaşının dayağını yedi: Esra Erol'da hareketli anlar

Esra Erol'un başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Denizli'de yaklaşık 1 ay önce arkadaşının evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Buket'in annesi Meral Duyar kızının bulunması için, Esra Erol'da programına başvurdu. Kayıp genç kızın erkek arkadaşı Şükrü Akıncı ve en son mesaj attığı kişi olan Hasan Koyun canlı yayında karşı karşıya geldi. Anne Meral Duyar, anlatılanlara dayanamayınca Hasan Koyun'a saldırdı. 1 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Buket'in bulunmasının ardından ifadesinde Hasan Koyun tarafından darp edildiğini söyleyince, erkek arkadaşı Şükrü Akıncı da canlı yayında Hasan Koyun'u yumruk attı. İşte 24 Aralık tarihli Esra Erol'da programında yaşanan o anlar...

24.12.2020 22:55 - Son Güncelleme: 24.12.2020 23:01
15 yaşındaki kızı darp etti, öncesi annesinin sonra erkek arkadaşının dayağını yedi: Esra Erol'da hareketli anlar

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Esra Erol'da canlı yayınında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı.

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15 yaşındaki kızı darp etti, öncesi annesinin sonra erkek arkadaşının dayağını yedi: Esra Erol'da hareketli anlar

Meral Duyar'ın 15 yaşındaki kızı Buket Duyar, 22 Kasım'dan bu yana kayıptı...

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15 yaşındaki kızı darp etti, öncesi annesinin sonra erkek arkadaşının dayağını yedi: Esra Erol'da hareketli anlar

Anne Meral Duyar, kızının evden kaçıp kaçıp 32 yaşındaki Damla Yalçın'ın evinde kaldığını belirtti.

15 yaşındaki kızı darp etti, öncesi annesinin sonra erkek arkadaşının dayağını yedi: Esra Erol'da hareketli anlar

Canlı yayına bağlanan Damla Yalçın, Buket'in Şükrü Akıncı ile evine geldiğini ve 5 kereden fazla görmediğini iddia etti.

15 yaşındaki kızı darp etti, öncesi annesinin sonra erkek arkadaşının dayağını yedi: Esra Erol'da hareketli anlar

Damla Yalçın'ın canlı yayına bağlanmasının ardından peş peşe ihbar telefonları geldi.

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