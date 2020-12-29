Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? "O isim diziye veda ediyor!" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir Zamanlar Çukurova'da tüm kirli çamaşırların ortaya dökülme vakti... Atv'nin reyging rekotmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümlerde de izleyiciyi ekran başına kilitleyecek sürprizlerle geliyor. Ayrılık sahneleri ile izleyiciyi hüzünlendiren ve yeni gelişmelerde neler olacağı merak edilen Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde o isim intihar mı edecek? İşte detaylar...