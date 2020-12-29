Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? "O isim diziye veda ediyor!" iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir Zamanlar Çukurova'da tüm kirli çamaşırların ortaya dökülme vakti... Atv'nin reyging rekotmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümlerde de izleyiciyi ekran başına kilitleyecek sürprizlerle geliyor. Ayrılık sahneleri ile izleyiciyi hüzünlendiren ve yeni gelişmelerde neler olacağı merak edilen Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde o isim intihar mı edecek? İşte detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde takcim.com.tr'den Bir Zamanlar Çukurova 79. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz!
Atv ekranlarında 3. sezonu başarıyla devam eden dizinin başından bu yana yapımda yer alan, güçlü bir oyunculuk sergileyen ve hikayenin de merkezindeki Yılmaz karakterinin vedası çok üzmüştü. Bir Zamanlar Çukurova 78. son bölümünde Uğur Güneş'in canlandırdığı Yılmaz, veda etmiş ve bir dönem kapanmıştı.
Hünkar Yaman karakterini öldüren Behice ise diziye katıldığından bu yana en sevilmeyen karakter olarak dikkat çekti. Esra Dermancıoğlu'nun müthiş performansı, başarılı oyunculuğunu bir kez daha kanıtladı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova da artık Behice döneminin de kapandığı iddia edildi. Behice karakterinin yaptıklarının cezasını çekmesini çok isteyen dizi hayranlarına müjde, ayrılık çok uzakta değil gibi görünüyor.
Kulislerde dolaşan iddiaya göre Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı Behice karakteri 7 bölüm sonra, yani 85. bölüm itibari ile diziye veda ediyor. Atv'nin iddialı dizisinin hayranlarıise şimdiden Behice'nin nasıl öleceğini merak ediyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE YILMAZ'A VEDA...
Bir Zamanlar Çukurova Dizide 3 sezondur başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Uğur Güneş, dizide trafik kazası geçirerek ölüm kalım mücadelesi sırasında oyunculuğu ile Bir Zamanlar Çukurova dizisinde son kez göz doldurdu.
Bir Zamanlar Çukurova son bölümde ölerek diziye veda eden Uğur Güneş'in, veda sahneinin ardından sosyal medyadan paylaştığı notu herkesi daha çok üzdü.
Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Evet... Bir serüvenin daha sonuna geldim. Öncelikle yapımcılarıma, yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, cefakar set ekibime, bütün benliğimle sevdiğim Adana halkına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen seyircimize sonsuz teşekkürler. Başka serüvenlerde görüşmek üzere. Yolunuz açık olsun'' ifadelerini kullandı.