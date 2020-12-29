O Ses Yılbaşı 2021 özel programına katılacak ünlüler bir bir ifşa oluyor! TV 8'de O Ses olacak mı diye merak edilirken meğer... Tv8'in sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin Ekim ayında ekrana gelmesi planlanmıştı ancak 'MasterChef Türkiye'nin reyting oranlarının yüksek olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı programı olacak mı? O Ses Türkiye yılbaşı 2021 jürileri kimler? İşte yarışma hakkında tüm merak edilenler...
O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI OLACAK MI?
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşında izleyicisi ile buluşması bekleniyor.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN?
TV8'in ilgi gören yarışma programı 'O Ses Türkiye' yılbaşında izleyici kitlesinin karşısına geçeceği iddia ediliyor. Verdiği aranın ardından yılbaşında ekrana tekrardan dönüş yapacağı söylenen O Ses Türkiye özel programda ünlü isimlerin sahneye çıkarak yarışması tahmin ediliyor.
O SES TÜRKİYE YENİ JÜRİLER KİMLER?
Tüm bunların yanı sıra, MasterChef Türkiye yüzünden ertelenen O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda tüm dikkatleri üzerine çeken jüri üyesinin veda ettiği öğrenildi. Yoğun bir tempoda çalışmaktan bir hayli yorulan Seda Sayan, Acun Ilıcalı'dan müsaade isteyerek TV8 kanalıyla bağlantısını koparmıştı. 2016 tarihinde O Ses Türkiye'den ayrılan Ebru Gündeş, Seda Sayan'ın boşalan koltuğunu devraldı.
SÜRPRİZ İSİMLER YARIŞACAK
Acun Ilıcalı ile fotoğrafını yayınlayan Çalhanoğlu, "Survivor 2030" ifadelerini ve imza emojisi kullanarak bir paylaşım yaptı. Milli oyuncunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum yapıldı.
YILBAŞI PROGRAMINA KATILDI
Hakan Çalhanoğlu'nun Acun Ilıcalı ile neden bir araya geldiği ise ortaya çıktı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak. Çalhanoğlu'nun söyleyeceği şarkı ve zeybek oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu.
O Ses Yılbaşı programında yer alacak diğer bir isimin Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven olduğu iddia edildi.
Cemal Can Canseven Survivor'da da şarkı söylemiş ve büyük beğeni toplamıştı. Yarışmadan sonra ise Mustafa Ceceli'yle stüdyoya girmişti.
Sosyal medyada yer alan diğer bir iddia ise Enis Arıkan'ın yeniden O Ses Türkiye sahnesine çıkacağı yönünde.
Enis Arıkan daha önce O Ses Türkiye'nın yılbaşı programına katılmış ve Sertab Erener'inn Eurovision'da birinci seçilen şarkısı 'Everywat That I Can' şarkısını seslendirerek büyük beğeni toplamıştı.