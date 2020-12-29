O Ses Yılbaşı 2021 özel programına katılacak ünlüler bir bir ifşa oluyor! TV 8'de O Ses olacak mı diye merak edilirken meğer... Tv8'in sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin Ekim ayında ekrana gelmesi planlanmıştı ancak 'MasterChef Türkiye'nin reyting oranlarının yüksek olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı programı olacak mı? O Ses Türkiye yılbaşı 2021 jürileri kimler? İşte yarışma hakkında tüm merak edilenler...