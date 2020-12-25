ATV'nin Perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova efsane bir bölümle yayınlandı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Yılmaz Züleyha aşkı ne yazık ki mutlu sonla bitemedi, Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz'ın ölümü gözyaşlarına boğdu. Demir'in onu yanan arabadan çıkartması ise takdir edildi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümün ardından Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'ten duygusal veda geldi. İşte sevenlerine üzen Uğur Güneş'in o vedası…
"BİR SERÜVENİN DAHA SONUNA GELDİM"
Dizide 3 sezondur Yılmaz Akkaya rolünü canlandıran ünlü oyuncu Uğur Güneş ise son bölümle veda etti. Sosyal medya hesabından diziye veda mesajı paylaşan Uğur Güneş "Evet...Bir serüvenin daha sonuna geldim. Öncelikle yapımcılarıma, yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, cefakar set ekibine, bütün benliğimle sevdiğim adana halkına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen seyircimize sonsuz teşekkürler. Başka serüvenlerde görüşmek üzere.Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.
KADERİN ÇUKUROVA'DAKİ HİKÂYESİ HENÜZ BİTMEDİ
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir…
Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir! Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır!
Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır! Son bir gayretle, Yılmaz'ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır!
DEMİR VE YILMAZ HELALLEŞİYOR!
Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz'ı hastaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova'ya yayılır! Ancak, Müjgan ve Fikret'e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice'yi bile telaşlandıracaktır! Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır.
Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
Uğur Güneş 1987 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'da büyüyen Uğur Güneş ilk olarak eğitim hayatına başladı ve almış olduğu eğitimlerin beraberinde oyunculuk mesleğine de adım attı. Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Uğur Güneş ilk olarak 2011 senesinde Yeniden Başla isimli dizide deneyim sahibi oldu.
Uğur Güneş daha sonra oyunculuk hayatını "Benim İçin Üzülme" isimli diziyle devam etti. Uğur Güneş 2 sezon boyunca bu dizi içerisinde adını çokça kez duyurdu.
Uğur Güneş Tamam Mıyız isimli dizide de yer aldıktan sonra en fazla sevilen diziler içerisinde yer alan Diriliş Ertuğrul dizisiyle ismini duyurdu. 2014 senesinde başlayan dizi ilk sezonundan itibaren çok fazla rağbet gördü. Uğur Güneş aynı sene içerisinde Urfalıyam Ezelden ve İsimsizler dizileri içerisinde de yer aldı.