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Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı! Refia güzelliğiyle dikkat çekti...

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Esra Dermancıoğlu'nun ölüp ölmeyeceğini merak eden izleryiciler, başarılı oyuncuyu mercek altına aldı. Esra Dermancıoğlu'nu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı Refia Dermancıoğlu annesine olan benzerliğiyle şaşırdı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı, güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu ve ünlü isimlerin çocukları...

19.11.2020 11:02 - Son Güncelleme: 19.11.2020 11:31
Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı! Refia güzelliğiyle dikkat çekti...

Atv ekranında aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesi ile reytinglerin zirvesindeki yerini koruyan Bir Zamanlar Çukurova 73. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni fragmanda Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline geliyor. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vuruyor ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşıyor. Behice'nin ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde netleşecek.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı! Refia güzelliğiyle dikkat çekti...

Behice'nin ölüp ölmediğini merak eden diziseverler, başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nu mercek altına aldı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Rafia ise sosyal medyada güzelliği ile gündeme geldi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı! Refia güzelliğiyle dikkat çekti...

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu ve ünlülerin çocukları...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı! Refia güzelliğiyle dikkat çekti...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı! Refia güzelliğiyle dikkat çekti...
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