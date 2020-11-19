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Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı! Refia güzelliğiyle dikkat çekti...

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Hiç kuşkusuz dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Esra Dermancıoğlu'nun ölüp ölmeyeceğini merak eden izleryiciler, başarılı oyuncuyu mercek altına aldı. Esra Dermancıoğlu'nu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı Refia Dermancıoğlu annesine olan benzerliğiyle şaşırdı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı, güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu ve ünlü isimlerin çocukları...

19.11.2020 11:02 - Son Güncelleme: 19.11.2020 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





