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    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı 'dan alkışlık hareket: hastası için formasını satışa çıkardı

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldız oyuncusu , hastası 'ye destek olmak için imzalı formasını açık artırmaya sundu. İşte haberin detayları ve 26 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Saklambaç haberleri...

    SMA hastalarına bir destek de Furkan Palalı'dan geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı, SMA hastası Poyraz Ali'ye destek olmak için imzalı Fenerbahçe formasını açık artırmaya sundu.



    HAMİLELİK YARADI
    İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Meryem Uzerli, önceki gün Berlin'deki evinde Noel'i kutladı. Ünlü oyuncunun güzelliğine güzellik katılması, "Hamilelik yaradı" yorumları yaptırdı.



    5 MİLYONA SÖYLEDİ!
    Edis, Türkiye'nin ilk online stadyum konserini verdi. Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı izlenen konseri 5,7 milyon kişi görüntüledi.



    PİLATES SALONU
    Pandemi nedeniyle spor salonları geçici süre kapanınca herkes farklı bir çare arayışına girdi. Begüm Kütük ise düzenli olarak gittiği pilatese ara vermek istemeyince kesenin ağzını açtı.



    Güzel oyuncu, eşi Erdil Yaşaroğlu ile yaşadığı Boğaz manzaralı evine 10 bin TL verip reformer aleti aldı. Kütük, alışverişini "Bana eve reformer koyduran zalim pandemi" diye paylaştı.



    TERMAL KEYİF
    Ivana Sert, önceki gün soluğu İzmir'deki bir termal otelde aldı. Yıllardır yaşadığı Türkiye'de artık bizden biri olup çıkan Sırp güzel, bu pozuna "Termal sulardan selam olsun" notu düştü.



    BİR YARDIM ÖYKÜSÜ
    Önceki gün Bebek'te görüntülenen Öykü Çelik, alkış aldı. Aracının camını açıp yaralı bir kargayı gösteren oyuncu, şöyle dedi: "Yolda buldum yaralanmıştı. Trafikte az daha arabalar eziyordu, kurtardım. Şimdi de veterinere gidiyorum" (AYDIN HAMZA)



    KOCAMAN MUTLULUK
    Bengü, önceki gün evden çalışan işadamı eşi Selim Selimoğlu ile bu pozunu paylaştı. Güzel popçunun mutluluğu, yüzünden okunuyordu.



    EŞİNİN MODELİ
    Amine Gülşe'den eşine destek... Güzel oyuncu, önceki gün Instagram'da eşi Mesut Özil'in adını taşıyan markasının reklamını yaptı. Özil markasına ait bere ve eşofman üstüyle poz veren Amine Gülşe'ye Instagram'da beğeni ve "Eşinin güzel modeli" yorumları yağdı.


    ŞIKLIĞA PARK ETTİ!
    Burcu Esmersoy, önceki gün aracı içinden verdiği bu yürek hoplatan pozuna "Araba parkta" diye yazarak güldürdü.



    TATİLCİ AŞIKLAR DÖNDÜ
    Bir süredir Assos'ta tatilde olan Melissa Şenolsun ile Umut Evirgen, İstanbul'a döndü.



    Önceki gün İstinye- Park'ta alışveriş turuna çıkan genç çift, tarzlarıyla birbirlerine uyum sağlamıştı.



    RENGARENK DERYA
    Ailesiyle     birlikte Bodrum'da olan Derya Şensoy, önceki gün portakal bahçesinden bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncunun karesi, Instagram'ı renklendirdi.
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    Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı'dan alkışlık hareket: SMA hastası Poyraz Ali için formasını satışa çıkardı