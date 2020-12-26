



BİR YARDIM ÖYKÜSÜ

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Öykü Çelik, alkış aldı. Aracının camını açıp yaralı bir kargayı gösteren oyuncu, şöyle dedi: "Yolda buldum yaralanmıştı. Trafikte az daha arabalar eziyordu, kurtardım. Şimdi de veterinere gidiyorum" (AYDIN HAMZA)





KOCAMAN MUTLULUK

Bengü, önceki gün evden çalışan işadamı eşi Selim Selimoğlu ile bu pozunu paylaştı. Güzel popçunun mutluluğu, yüzünden okunuyordu.







EŞİNİN MODELİ

Amine Gülşe'den eşine destek... Güzel oyuncu, önceki gün Instagram'da eşi Mesut Özil'in adını taşıyan markasının reklamını yaptı. Özil markasına ait bere ve eşofman üstüyle poz veren Amine Gülşe'ye Instagram'da beğeni ve "Eşinin güzel modeli" yorumları yağdı.





ŞIKLIĞA PARK ETTİ!

Burcu Esmersoy, önceki gün aracı içinden verdiği bu yürek hoplatan pozuna "Araba parkta" diye yazarak güldürdü.







TATİLCİ AŞIKLAR DÖNDÜ

Bir süredir Assos'ta tatilde olan Melissa Şenolsun ile Umut Evirgen, İstanbul'a döndü.







Önceki gün İstinye- Park'ta alışveriş turuna çıkan genç çift, tarzlarıyla birbirlerine uyum sağlamıştı.







RENGARENK DERYA

Ailesiyle birlikte Bodrum'da olan Derya Şensoy, önceki gün portakal bahçesinden bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncunun karesi, Instagram'ı renklendirdi.





