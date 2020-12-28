AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un en sevilen bölgelerinden biri olan Kuzguncuk başta olmak üzere, İstanbul'un pek çok tarihi semtinde çekimleri devam eden Akıncı'nın aynı zamanda dizi-film sektöründe sık sık kullanılan platolarda da sahneleri yer alıyor.