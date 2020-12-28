Sıra dışı senaryosu, aksiyon sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Akıncı dizisi yönetmen koltuğunda kim var? Sıra dışı senaryosu ile dikkat çeken Akıncı dizisi, ilk fragmanında oyuncu kadrosunu izleyicisi ile paylaştı. Yayınlanan afişin ardından büyük bir merak uyandıran Akıncı nerede çekiliyor?
Atv ekranlarında 1 Ocak 2021 gününde yayına başlayacak olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Veli Çelik oturuyor. Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp / NTC Medya üstleniyor.
Fragmanları yayınlanmaya başladığından beri Türk televizyonlarına farklı bir soluk getireceği belli olan Akıncı'nın konusu ise; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir.
Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konunun de işlendiği Akıncı'yı kaçırmayın!
AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul'un en sevilen bölgelerinden biri olan Kuzguncuk başta olmak üzere, İstanbul'un pek çok tarihi semtinde çekimleri devam eden Akıncı'nın aynı zamanda dizi-film sektöründe sık sık kullanılan platolarda da sahneleri yer alıyor.
AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak.