Evladını satan anne herkesi şoke etti! Esra Erol'da DNA sonucu çıktı fenalık geçirdi... İşte Esra Erol'da yaşananlar
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve milyonlar tarafından takip edilen Esra Erol'da bugün şoke eden bir olay yaşandı. Emine Çaylı isimli bir anne Halil Kurt'tan sahip olduğu çocuğunu 12 yıl önce Turgay Telsiz'e sattı. Esra Erol'da programında sonuçlanan DNA testinden sonra Turgay Telsiz ise fenalık geçirdi. İşte Esra Erol'da yaşananlar...
22.12.2020 23:57
- Son Güncelleme: 23.12.2020 00:00
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