Evladını satan anne herkesi şoke etti! Esra Erol'da DNA sonucu çıktı fenalık geçirdi... İşte Esra Erol'da yaşananlar

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu iki arkadaş Turgay Telsiz ve Halil Kurt, aynı kadından çocuk sahibi olduklarını ve yüzlerini bile görmedikleri kayıp çocuklarını sattığı iddia ettiği Emine Çaylı ile "Esra Erol'da" programında yüzleşti.