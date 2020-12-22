Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Televizyon Evladını satan anne herkesi şoke etti! Esra Erol'da DNA sonucu çıktı fenalık geçirdi... İşte Esra Erol'da yaşananlar

Evladını satan anne herkesi şoke etti! Esra Erol'da DNA sonucu çıktı fenalık geçirdi... İşte Esra Erol'da yaşananlar

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve milyonlar tarafından takip edilen Esra Erol'da bugün şoke eden bir olay yaşandı. Emine Çaylı isimli bir anne Halil Kurt'tan sahip olduğu çocuğunu 12 yıl önce Turgay Telsiz'e sattı. Esra Erol'da programında sonuçlanan DNA testinden sonra Turgay Telsiz ise fenalık geçirdi. İşte Esra Erol'da yaşananlar...

22.12.2020 23:57 - Son Güncelleme: 23.12.2020 00:00
Evladını satan anne herkesi şoke etti! Esra Erol'da DNA sonucu çıktı fenalık geçirdi... İşte Esra Erol'da yaşananlar

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve milyonlar tarafından takip edilen Esra Erol'da bugün şoke eden bir olay yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evladını satan anne herkesi şoke etti! Esra Erol'da DNA sonucu çıktı fenalık geçirdi... İşte Esra Erol'da yaşananlar

Emine Çaylı isimli bir anne Halil Kurt'tan sahip olduğu çocuğunu 12 yıl önce Turgay Telsiz'e sattı.

Evladını satan anne herkesi şoke etti! Esra Erol'da DNA sonucu çıktı fenalık geçirdi... İşte Esra Erol'da yaşananlar

Esra Erol'da programında sonuçlanan DNA testinden sonra Turgay Telsiz ise fenalık geçirdi. İşte Esra Erol'da yaşananlar...

Evladını satan anne herkesi şoke etti! Esra Erol'da DNA sonucu çıktı fenalık geçirdi... İşte Esra Erol'da yaşananlar

Esra Erol'da programında 12 yıl önce satılan çocuk bulundu. ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında Turgay Telsiz'in, Emine Çaylı'dan olan ve 12 yıl önce satıldığı iddia edilen kayıp çocuğu aranıyordu.

Evladını satan anne herkesi şoke etti! Esra Erol'da DNA sonucu çıktı fenalık geçirdi... İşte Esra Erol'da yaşananlar

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu iki arkadaş Turgay Telsiz ve Halil Kurt, aynı kadından çocuk sahibi olduklarını ve yüzlerini bile görmedikleri kayıp çocuklarını sattığı iddia ettiği Emine Çaylı ile "Esra Erol'da" programında yüzleşti.

DİĞER GALERİLER