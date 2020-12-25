O da artık bir Sadakatsiz! Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'e ters köşe transfer! Asıl ortalık şimdi karışacak... Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz oyuncu kadrosunu bomba bir transferle güçlendiriyor. Son olarak 11.son bölümüyle izleyici karşısına çıkan ve herkesi merak içerisindeki bırakan Sadakatsiz'in yeni transferiyle birlikte rüzgar başka bir yöne estirelecek gibi.