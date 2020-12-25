O da artık bir Sadakatsiz! Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'e ters köşe transfer! Asıl ortalık şimdi karışacak... Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz oyuncu kadrosunu bomba bir transferle güçlendiriyor. Son olarak 11.son bölümüyle izleyici karşısına çıkan ve herkesi merak içerisindeki bırakan Sadakatsiz'in yeni transferiyle birlikte rüzgar başka bir yöne estirelecek gibi.
Kanal D ekranlarında kısa sürede fenomen haline gelen ve her bölümü ile sosyal medyada yankı uyandıran Sadakatsiz dizisi, oyuncu kadrosunu da yeni transferler ile genişlemeye devam ediyor.
İlk olarak senaristi Neslihan Yeşilyurt'u Sadakatsiz dizisine kaptıran Yasak Elma, ardından Tarık Emir Tekin'i kaptırmıştı. Bu kez de yakışıklı oyuncu Barış Kılıç'ı Sadakatsiz'e kaptırdı.
BARIŞ KILIÇ SADAKATSİZ'DE HANGİ ROLÜ ÜSTLENECEK?
Yeni dizisi Sadakatsiz kadrosuna dahil olan Barış Kılıç'ın rolü ise şimdiden merak ediliyor. Yakışıklı oyuncunun gerek karizması, gerek oyunculuğu ile dizide önemli bir rol alması bekleniyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre Barış Kılıç, Sadakatsiz dizisinin Bahar'ı ile ilişkili bir karaktere hayat verecek.
Barış Kılıç 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya'da doğmuştur. 1983 yılında İstanbul'a taşındı. 1 ablası 1 kız kardeşi vardır. Babası emekli ilkokul öğretmenidir. Okmeydanı Anadolu Lisesi'ni bitirdi. İstanbul üniversitesinin iktisat fakültesinden mezun oldu.
Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika'ya gitti. Bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye'ye döndü ve Yeditepe Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. 2004 yılında "Bütün Çocuklarım" adlı dizide yer aldı.
2011 yılında "Adını Feriha Koydum" adlı dizide Kaptan Levent karakterini canlandırdı. 2014 yılında "Güllerin Savaşı" başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Sercan Badur ile paylaştı.
2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın üstlendiği "Seni Seviyorum Adamım" romantik komedi türündeki adlı sinema filminde Gizem Karaca ile başrolde yer aldı. Barış Kılıç, 2007 yılında evlendi. 2 çocuğu vardır.
ASYA'YA SALDIRAN KİŞİ KİM ÇIKACAK?
Eve geldiğinde kapının önünde bulduğu not Asya'yı bir kez daha tedirgin eder. Asya, bunu Volkan'ın yaptırdığından şüphe eder. Özellikle hastanedeki yardımcısının uyarısı bu şüpheyi güçlendirir.
Bu olayın üzerinden çok zaman geçmeden ise Asya'nın evine yüzü maskeli biri girer ve Asya'ya saldırır. Asya'nın çığlıklarını duyan Bahar, soluğu onun yanında alıyor ve gördüğü manzara karşısında şoke oluyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Volkan'ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanmaya başlandı ve Gönül, bu soğuk savaşta yeni bir plan yaptı. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali'yi olumsuz etkilerken okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur.
Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı.