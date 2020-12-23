CANLI YAYINDA BİR İHBAR DAHA

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Aslan Özdemir, "Müge Hanım bu kişiler beni de dolandırdı. Ümit ve Canan beni 25 bin lira dolandırdı" dedi.

Ümit Bey ilk önce kendisini tanımıyorum dediği Aslan Özdemir için daha sonra, "Aslan ben sana öyle mi dedim? Tamam şimdi tanıdım" seni demesi dikkat çekti.