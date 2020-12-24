SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in bebekliğini göremeyen Sancar'ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir. Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar'ı sararlar. Nare, dost bildiği Sahra'nın Akın'ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar'ın derdiyle hemhal olur. Sancar, Menekşe'ye ve Sahra'ya cezalarını keser ve Kahraman'la karşı karşıya kalır.