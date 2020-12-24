Sefirin Kızı dizisinde herkesi şoke eden ayrılık! Sefirin Kızı izleyicisi tefe koydu 'Artık yeter' dedi artık dizide olmayacaklar... Neslihan Atagül Doğulu'nun canlandırdığı Nare ve Engin Akyürek'in canlandırdığı Sancar Efe karakterlerinin aşk hikayesi etrafında şekillenen, pazartesi akşamları Star Tv'de izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı adlı dizide yeni bölümden önce ayrılık haberi geldi. Sefirin Kızı ekibi izleyiciden yoğun tepki aldı. İzleyicinin artık 'Bu kadarına pes' dediği yerde ise düğmeye basıldı, o isimlerle yollar ayrıldı.
Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisi pazartesi akşamları Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.
Geçtiğimiz sezondan bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi ile ilgili izleyicileri de şaşırtan sürpriz bir karar alındı.
ARTIK DİZİDE OLMAYACAKLAR
Sefirin Kızı dizisinin senaryo ekibi değiştirildi. Dizinin 2. sezonunda senaryonun gidişatından rahatsız olan izleyiciler tepkilerini sosyal medyadan dile getirmişti. Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem görevlerini Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'a devretti.
Diziden yapılan açıklamada: "Sefirin Kızı, bir nöbet değişimi ile yoluna devam ediyor. Hikayemizin sahipleri sevgili Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kalemlerini sevgili Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'a emanet ediyorlar. Eylem'e ve Ozan'a ekip arkadaşlarına hoş geldin diyoruz.
35. bölümden itibaren onlarla birlikte olacağız. Ayşe Ferda ve Nehir'in 34 bölüm boyunca anlattıklarını ekrana taşımaktan dolayı çok mutlu, hep birlikte hikaye anlatmaya ve ekrana taşımaya devam edecek olmaktan dolayı da çok heyecanlıyız." ifadelerine yer verildi.
Dizinin ikinci sezonunda hem şiddet olayları hem de Gediz karakterinin git gide kötü bir role bürünmesi izleyicilerin hoşuna gitmemişti. Senaristlerin değişimiyle birlikte dizinin gidişatı ve Gediz karakterinin akıbeti önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melek'in bebekliğini göremeyen Sancar'ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir. Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar'ı sararlar. Nare, dost bildiği Sahra'nın Akın'ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar'ın derdiyle hemhal olur. Sancar, Menekşe'ye ve Sahra'ya cezalarını keser ve Kahraman'la karşı karşıya kalır.
Ancak bu sefer Kahraman'ın ona keseceği bir ceza vardır; sadıçların altından kalkamayacakları bir ceza… Gediz ise, bir yandan Sancar'a yaptıklarının pişmanlığını yaşarken bir yandan da kendisini yine onun karşısında bulur.
Çünkü Sancar Sahra'ya, Sahra'nın dayanamayacağı bir ceza vermiştir! Gediz, bu karanlık günlerinde tutunduğu Sahra'yı kurtarmak için canını dişine takar ama sonunda çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalır. Sancar'ın canı mı, Sahra'nın canı mı?