Müge Anlı'da aranan Elif Eylül Şen tır dorsesinde bulundu, şoför tutuklandı! 25 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Elif Eylül Şen, 28 gün sonunda ailesine kavuştu. 25 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Elif Eylül Şen, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kapaklı'da bulundu. Tır şoförü tutuklanırken gözaltındaki 3 kişi serbest bırakıldı. İşte Müge Anlı'daki Elif Eylül Şen olayı ve Buket ile Emel'in kaybından son dakika gelişmeleri...
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce ailesi ile tartışma yaşayan Elif Eylül isimli 15 yaşındaki genç kız, evi terk etmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 28 gündür Şen ailesinin merakla bekleyişi son buldu.
Elif Eylül Şen, Kapaklı'da bulundu. Kayıp Elif'in bir tır dorsesinde saklandığı öğrenilirken, Elif'i sakladığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
MÜGE ANLI DEVREYE GİRMİŞTİ
Elif Eylül Şen'in annesi Hayriye Şen ile ablası İrem Nur Şen, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak yardım istemişti. Yaklaşık 1 aydır kayıp olan Elif Eylül'e "yuvana dön" çağrısı yapan anne Hayriye Şen, kızına kavuşmak istediğini dile getirmişti.
MÜGE ANLI BUKET VE EMEL BULUNDU MU?
İstanbul Büyükçekmece'de kaybolan Buket ve Emel yakın iki arkadaş ve komşu. Evden bakkala gitmek için çıkan Buket ve Emel'i aramak için anneleri Müge Anlı'ya çıktı.
Buket'in yüzde seksen zihinsel engeli bulunuyor ve sırtında bir kamburu olduğu da belirtilen ayrıntılardan. 16 yaşında. Emel'in de zihinsel engeli olduğu ifade ediliyor.