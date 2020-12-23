Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 23 Aralık Çarşamba| ATV CANLI linki YOUTUBE Karısını 'baldızım' diyerek evlendirmek istedi...

Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (23 Aralık 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
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Evleneceğini sandı, eniştesi diye bildiği kocası çıktı! Hem gölünü hem de paralarını kaptırdı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz'ın dolandırılma iddiası
"EVLENECEĞİM' SANDI, ENİŞTESİ KOCASI ÇIKTI!
Müge Anlı canlı yayınındaki dolandırıcılık iddiası Türkiye gündemine oturdu. 31 yaşındaki Emre Korkmaz'ın evlenmek için görüştüğü Canan adındaki kadının eniştesi diye tanıttığı kişinin aslında eşi olduğu belirtildi. Emre Korkmaz aynı zamanda 350 bin TL de dolandırıldığını söyledi.
Müge Anlı canlı yayınına katılan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını anlattı. "Mutlu yuvam olsun istedim" diyen Emre Korkmaz, Canan adındaki bir kadın tarafından dolandırıldığını söyledi. Emre Korkmaz, 350 bin TL'sini kaybettiğini de dile getirdi.
Evlenmek için Canan adındaki kadınla birlikte görüşmeye başlayan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, hem gönlünü hem de paralarını kaptırdı. Müge Anlı canlı yayınının gündem maddelerinden biri olan dolandırıcılık olayında, Emre'ye enişte olarak tanıtılan kişinin aslında Canan'ın eşi olduğu da iddia edildi.
Emre Korkmaz, "Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Yiyecek ekmeye muhtaç bıraktılar." şeklinde konuştu. Korkmaz'ın annesi de "Yıllarca biriktirdiklerimiz gitti." dedi.