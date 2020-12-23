Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunun Sihirli Annem'den sonraki projeleri ortaya çıktı Twitter sallandı! Exxen ücreti ne kadar olacak?... EXXEN platforumunun yayına başlamasına kısa bir süre kala Acun'un takipçileri bu dikkat çeken platform ile ilgili araştırma yapmaya başladı. En çok merak edilenler arasında Exxen ücreti ne kadar, Exxen ne zaman açılacak, hangi projeler yer alacak gibi konular. Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak olan Exxen platformunda yer alacak projeler resmi olarak açıklandı. İşte merak edilenler...
Acun Ilıcalı'nın kesenin ağzını açtığı Exxen platformu yeni yılda seyirciyle buluşacak programları tüm hızıyla duyurmaya devam ediyor. 6 yeni iddialı programı daha duyuran Exxen Twitter'ı salladı.
Exxen platformu Twitter hesabından paylaştığı her afişle takipçi sayısı adete katlanıyor. Paylaşılan her afişe beğeni yağmuru yağdı. Haftasonu 13 bin takipçisi bulunan hesap kısa sürede 22 bin takipçi sayısı aştı.
İŞTE EXXEN'İN YENİ PROGRAMLARI...
Öğrenci Evi
Aynı çatı altında dört öğrenci, hepsinin farklı bir hikayesi var.
Akıl Oyunları
Kıvanç ve Burak ikilisi bilim illüzyon programıyla ekrana gelecek.
Gibi
Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizi de platformun güçlü dizileri arasında gösteriliyor.
Garaj
Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak lüks araçlarla ilgili her şeyi konuşacakları program da Exxen'in iddialı projeleri arasında yer alıyor.
Tolgshow
Tolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz yeni yılda ekranlara gelecek.
@ENİSARIKAN
Oyuncu Enis Arıkan eğlence programıyla seyirciyle buluşacak.
Kirli Çamaşırlar
Youtuber Orkun Işıtmak cesaret edilemeyen her şeyi bu programda soracak.
Sihirli Annem
Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nisa Aksongur'un kadrosunda yer aldığı bir zamanların efsane dizisi de Exxen'de yer alacak.
Zeynep Bastık ve konukları
Sevilen şarkıcı konuklarıyla izleyenlere müzik şöleni yaşatacak.
Şeref Bey
Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı.
Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
Konuşanlar
Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı 1 Ocak'tan itibaren Exxen platformunda olacak.
Ücreti ne olacak: Acun Ilıcalı, dijital platformunun ücretiyle ilgili soruya, "Amacımız bütün izleyicilerimizin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen'in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak yanıtını vermişti.