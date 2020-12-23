Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunun Sihirli Annem'den sonraki projeleri ortaya çıktı Twitter sallandı! Exxen ücreti ne kadar olacak?... EXXEN platforumunun yayına başlamasına kısa bir süre kala Acun'un takipçileri bu dikkat çeken platform ile ilgili araştırma yapmaya başladı. En çok merak edilenler arasında Exxen ücreti ne kadar, Exxen ne zaman açılacak, hangi projeler yer alacak gibi konular. Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak olan Exxen platformunda yer alacak projeler resmi olarak açıklandı. İşte merak edilenler...