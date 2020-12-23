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    • 23.12.2020 14:02
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    • 23.12.2020 14:02
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    'nın platformunun 'den sonraki projeleri ortaya çıktı Twitter sallandı! Exxen ücreti ne kadar olacak?

    'nın yeni projesi dijital platformu herkes tarafından merak edilir oldu. Exxen ücreti ne kadar, ne zaman açılıyor gibi konuların yanı sıra en çok merak edilenlerinden biri de Exxen'de yer alacak dizi ve programlar. 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlaması beklenen Exxen adını ilk olarak 'le duyurdu. Ardından Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'nin başrolünde yer alacağı müzikal projesi ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven ile yaptığı TikTok canlı yayınında platformun ilk hafta ücretsiz olacağını söylemişti. Konuşanlar programının sunucusu ise Konuşanlar programının Exxen’e transferi ile ilgili Youtube kanalı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu.  Bunlar dışında Acun Ilıcalı 6 yeni projeyi daha patlattı. İşte Exxen platformu hakkında tüm merak edilenler.

    Acun Ilıcalı'nın Exxen'i 6 bomba projeyi patlattı Twitter yıkıldı

    Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunun Sihirli Annem'den sonraki projeleri ortaya çıktı Twitter sallandı! Exxen ücreti ne kadar olacak?... EXXEN platforumunun yayına başlamasına kısa bir süre kala Acun'un takipçileri bu dikkat çeken platform ile ilgili araştırma yapmaya başladı. En çok merak edilenler arasında Exxen ücreti ne kadar, Exxen ne zaman açılacak, hangi projeler yer alacak gibi konular. Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak olan Exxen platformunda yer alacak projeler resmi olarak açıklandı. İşte merak edilenler...

    Acun Ilıcalı'nın kesenin ağzını açtığı Exxen platformu yeni yılda seyirciyle buluşacak programları tüm hızıyla duyurmaya devam ediyor. 6 yeni iddialı programı daha duyuran Exxen Twitter'ı salladı.

    Exxen platformu Twitter hesabından paylaştığı her afişle takipçi sayısı adete katlanıyor. Paylaşılan her afişe beğeni yağmuru yağdı. Haftasonu 13 bin takipçisi bulunan hesap kısa sürede 22 bin takipçi sayısı aştı.

    İŞTE EXXEN'İN YENİ PROGRAMLARI...

    Öğrenci Evi
    Aynı çatı altında dört öğrenci, hepsinin farklı bir hikayesi var.

    Akıl Oyunları
    Kıvanç ve Burak ikilisi bilim illüzyon programıyla ekrana gelecek.

    Gibi
    Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizi de platformun güçlü dizileri arasında gösteriliyor.

    Garaj
    Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak lüks araçlarla ilgili her şeyi konuşacakları program da Exxen'in iddialı projeleri arasında yer alıyor.

    Tolgshow
    Tolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz yeni yılda ekranlara gelecek.

    @ENİSARIKAN
    Oyuncu Enis Arıkan eğlence programıyla seyirciyle buluşacak.

    Kirli Çamaşırlar
    Youtuber Orkun Işıtmak cesaret edilemeyen her şeyi bu programda soracak.

    Sihirli Annem
    Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nisa Aksongur'un kadrosunda yer aldığı bir zamanların efsane dizisi de Exxen'de yer alacak.

    Zeynep Bastık ve konukları
    Sevilen şarkıcı konuklarıyla izleyenlere müzik şöleni yaşatacak.

    Şeref Bey
    Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı.
    Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.

    Konuşanlar
    Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı 1 Ocak'tan itibaren Exxen platformunda olacak.

    Ücreti ne olacak: Acun Ilıcalı, dijital platformunun ücretiyle ilgili soruya, "Amacımız bütün izleyicilerimizin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen'in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak yanıtını vermişti.
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