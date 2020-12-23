Masumlar Apartmanı Safiye'nin küçüklüğünü kim oynuyor? Safiye'nin gençliğini oynayan İrem Kübra Bakırtaş kaç yaşında? Masumlar Apartmanı dizisinde en çok dikkat çeken Safiye karakteridir. Henüz lise yıllarında okulla ilgili olan Safiye annesinin onun okula giderek sevgili bulacağını düşünmesi nedeniyle okullar arasına mesafe koymuştur. Birçok izleyici dizide Safiye'nin çocukluğunu canlandıran ismi merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı Safiye'nin gençliğine can veren oyuncu.