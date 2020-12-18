MÜGE ANLI'YA KIZINDAN GELEN MEKTUP...

"Güzeller güzeli annem.Sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Herkesin hayatına kattığı ışıkla her birimizin hayatını aydınlattığın gerçeği asla tartışılamaz.Ama ben o melek kanatlarının altında yetiştiğim için herkesten bir adım daha öndeyim. Sensiz bir dünya hayal edemiyorum. İyi ki varsın ve iyi ki benim annemsin seni çok seviyorum bir tanem, doğum günün kutlu olsun. "