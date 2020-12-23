Esra Erol canlı yayında bugün (23 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
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DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler 12 yıl sonra ortaya çıkacak! Kız çocuğunun babası Turgay mı? Hepsi ve daha fazlası ve daha fazlası 23 Aralık Atv Esra Erol'da canlı yayınında.
İşte Esra Erol'da son bölümde (22 Aralık 2020 Salı) yaşananlar...
Esra Erol'da programında 12 yıl önce satılan çocuk bulundu. ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında Turgay Telsiz'in, Emine Çaylı'dan olan ve 12 yıl önce satıldığı iddia edilen kayıp çocuğu aranıyordu. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu iki arkadaş Turgay Telsiz ve Halil Kurt, aynı kadından çocuk sahibi olduklarını ve yüzlerini bile görmedikleri kayıp çocuklarını sattığı iddia ettiği Emine Çaylı ile "Esra Erol'da" programında yüzleşti.
Esra Erol, Emine Çaylı'nın canlı yayında verdiği ifadeler ve araştırmaları sonucu 12 yıl önce satılan çocuğu buldu. Yasa dışı yollarla çocuğunu evlatlık veren Emine Çaylı, bebeğini verdiği ailenin adını kimseye söylemeyeceğine dair ise karşı tarafa söz verdiği ortaya çıktı. 12 yıl önce çocuğunu sattığı iddia edilen Emine Çaylı ve çocuk arasında yapılan DNA testi sonucu açıklandı.
12 yaşında ki çocuğun annesinin Emine Çaylı olduğu tespit edildi. Turgay Telsiz ise DNA sonucunu öğrenince canlı yayında fenalık geçirdi. Esra Erol'da Emine Çaylı'nın çelişki ifadeleri herkesin dikkatini çekmişti. Emine Çaylı önce çocuğunu sattığını söylemiş ardından ise satmadığını belirtmişti.