İşte Esra Erol'da son bölümde (22 Aralık 2020 Salı) yaşananlar...

Esra Erol'da programında 12 yıl önce satılan çocuk bulundu. ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında Turgay Telsiz'in, Emine Çaylı'dan olan ve 12 yıl önce satıldığı iddia edilen kayıp çocuğu aranıyordu. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu iki arkadaş Turgay Telsiz ve Halil Kurt, aynı kadından çocuk sahibi olduklarını ve yüzlerini bile görmedikleri kayıp çocuklarını sattığı iddia ettiği Emine Çaylı ile "Esra Erol'da" programında yüzleşti.