



"KUŞKUSUZ İNSAN ÇOK ZALİM, ÇOK BİLGİSİZDİR."

Kumral Abdal, Osman Bey'e bir nasihatte daha bulundu. Ahzab Suresi 72. Ayette geçen;

"Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir." ayetini de hatırlattı.

Kumral Abdal'ın, yolunu aydınlatacak rehberlik edecek manevi uyarılarından Osman Bey memnundu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' her çarşamba 20.00'de atv'de!

