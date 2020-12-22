Esra Erol bugün CANLI İZLE linki 22 Aralık Salı | ATV linki YOUTUBE Bebeğin satışı için sözleşme mi yaptı? Son dakika DNA testi sonucu...

Türkiye'nin en çok izlenen programı Esra Erol'da bugün neler yaşanacak? DNA testi sonucu açıklanacak,12 yıllık sır perdesi aralanacak! Emine, 12 yaşındaki kız çocuğunun annesi mi? Emine bebeğin satışı için kiminle sözleşme yaptı? Bu iddia ortalığı karıştıracak!