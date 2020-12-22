Esra Erol bugün CANLI İZLE linki 22 Aralık Salı | ATV linki YOUTUBE Bebeğin satışı için sözleşme mi yaptı? Son dakika DNA testi sonucu...

Esra Erol canlı yayında bugün (22 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
Türkiye'nin en çok izlenen programı Esra Erol'da bugün neler yaşanacak? DNA testi sonucu açıklanacak,12 yıllık sır perdesi aralanacak! Emine, 12 yaşındaki kız çocuğunun annesi mi? Emine bebeğin satışı için kiminle sözleşme yaptı? Bu iddia ortalığı karıştıracak!
Buket'in Damla Yalçın'la bağlantısı ne? Damla dışında işin içinde kimler var? 15 yaşındaki Buket nerede?
Karısı Dilek engelli çocuğunu da bırakıp palyaçoluk yapan İsmail Suer'e kaçtı! Üçler Bey'in büyük isyanı!
Baldızı sihirle yuvalarını yıktı! İdris Akkurt'a kaçan Tekin'in karısı Hatice Esra Erol'da canlı yayınında olacak!