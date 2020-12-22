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    • 22.12.2020 16:19
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    Esra Erol bugün CANLI İZLE linki 22 Aralık Salı | ATV linki YOUTUBE Bebeğin satışı için sözleşme mi yaptı? Son dakika DNA testi sonucu...

    Esra Erol canlı yayınında bugün (22 Aralık 2020) neler yaşanıyor? Bebeğin satışı için sözleşme mi yaptı? Son dakika DNA testi sonucu ile 12 yıllık sır perdesi aralanacak! 15 yaşındaki Buket nerede? Baldızı sihirle yuvalarını yıktı! İdris Akkurt'a kaçan Tekin'in karısı Hatice Esra Erol'da canlı yayınında olacak! Hepsi ve daha fazlası 22 Aralık 2020 Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol canlı yayında bugün (22 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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    Türkiye'nin en çok izlenen programı Esra Erol'da bugün neler yaşanacak? DNA testi sonucu açıklanacak,12 yıllık sır perdesi aralanacak! Emine, 12 yaşındaki kız çocuğunun annesi mi? Emine bebeğin satışı için kiminle sözleşme yaptı? Bu iddia ortalığı karıştıracak!



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    Baldızı sihirle yuvalarını yıktı! İdris Akkurt'a kaçan Tekin'in karısı Hatice Esra Erol'da canlı yayınında olacak!
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    Haberler Televizyon Esra Erol bugün CANLI İZLE linki 22 Aralık Salı | ATV linki YOUTUBE Bebeğin satışı için sözleşme mi yaptı? Son dakika DNA testi sonucu...