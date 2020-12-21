ATV ekranlarından hafta içi her gün yayınlanan ve milyonların severek takip ettiği Esra Erol'da bugün herkesi şoke eden bir gelişme daha yaşandı.
Şu sıralar pek çok kişinin yakından takip ettiği Merve Nur Çekem ve kendisinden 41 yaş büyük 'Adnan Hoca'nın gerçek yüzünü açıkladı. İşte izleyenleri çok şaşırtan o sözler...
Programa konuk olan Ayşe Çekem, kızının kendisinden 41 yaş büyük 'Adnan Hoca' ismindeki sözde hoca ile kaçtığını söyledi.
Kayıp kız Esra Erol'da bulundu. Fakat annenin "ben de Adnan Hoca'ya aşık oldum" demesi üzerine stüdyodakiler şaşkına döndürmüştü.
"Esra Erol'da" programa katılan Ayşe Çeçem kızı Merve Nur'un kendinden 41 yaş büyük sözde hoca Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.
Ayşe Çekem, kızı Merve Nur'un 5 yıl önce tanıştıkları Adnan Yıldırım'ın yanına 26 Kasım tarihinde "İş görüşmesine gidiyorum diyerek" evden kaçtığını anlattı.
Programa katılan Ayşe Çekem kızı Merve Nur'un kendinden 41 yaş büyük sözde hoca Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.
"BEN DE KIZIM DA AYNI ADAMA AŞIK OLDUK"
Kızını kaçıran sözde hoca Adnan Yıldırım'ın bir camide çaycı olarak çalıştığını belirten Ayşe Çekem, "Adnan Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı.
Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk" dedi ve stüdyodaki herkes şoke olmuştu.
RESMİ NİKAHLI EŞİ DE KONUŞTU
Sözde hoca Adnan Yıldırım'ın resmi nikahlı eşi Zübeyde Yıldırım yayına bağlanarak isyan etti ve "Anne kız 5 yıldır kocama musallat oldu, yuvamı yıktılar" dedi.