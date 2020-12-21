"EŞİMİN ALNI SECDEYE BİLE DEĞMEDİ"



Esra Erol'un eşiniz hoca mı sorusuna "Benim eşimin alnı seccadeye bile değmedi, Cuma'ya bile gitmez. Bunlar eşime nasıl inandı bende anlamadım" dedi. Tüm yaşananlar stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.