Kuruluş Osman Ertuğrul Bey öldü mü? Ertuğrul Bey nasıl ve ne zaman öldü? Ertuğrul Gazi kimdir? İşte hayatı

Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinden olan Ertuğrul Bey'i Kuruluş Osman dizisinde Yeşilçam'ın usta ismi Tamer Yiğit canlandırıyor. Dizide bu akşam Ertuğrul Bey'in vefatı izleyicileri hüzne boğacak. Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin babası olarak tarihe damgasını vurmuş isimlerden olan Ertuğrul Gazi'nin hayatı dizinin yayınlandığı saatlerde merak konusu olacak. Peki, Ertuğrul Bey nasıl ve ne zaman öldü? Ertuğrul Gazi kimdir? İşte hayatı

ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NASIL ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etmiştir. Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

İşte Ertuğrul Gazi'nin hayatına dair bilinmesi gereken bilgiler...