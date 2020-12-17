Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (15 Aralık 2020) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
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DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR!
Müge Anlı canlı yayınında bahsi geçen araba didik didik incelendi. Döşemelerin değiştirilmiş olması ise dikkat çeken detay oldu. Bir başka ayrıntı ise Mustafa Özbay'ın o gece giydiği kıyafetlerin ortada olmaması.
MUSTAFA ÖZBAY OLAYINDA NELER YAŞANDI?
Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde tek başına yaşayan Mustafa Özbay'ın kaybı Müge Anlı programında araştırılmaya başlanmıştı. 27 Kasım günü şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden beri hiçbir izine rastlanamayan Özbay'ın parası nedeniyle öldürülüp battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi gündeme gelmişti. Yapılan son araştırmalar kapsamında Özbay ailesinden 5 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Müge Anlı ve ekibi tarafından yapılan araştırmalarda Özbay'ın kaybolduğu gece sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarda olan yeğenleri Selim ve Hüseyin ile ilgili dikkat çeken görüntülere ulaşılmıştı.
YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI
Mustafa Özbay'ın kaybolduğu gece amcasının evinin önünden araçla geçen Selim Özbay'a ait yeni görüntülere ulaşıldı. O gece aracıyla nereye gittiğini hatırlamadığını söyleyen Selim Özbay'ın 42 dakika arayla iki kez akaryakıt aldığı öğrenildi.
Görüntülerde, Deregümrü köyüne 7 kilometre mesafedeki akaryakıt istasyonundan 50 liralık yakıt alan Özbay'ın 4 dakika sonra istasyondan ayrıldığı görüldü. 42 dakika sonra yeniden akaryakıt istasyonuna yönelen Özbay'ın, bu defa köye 1.5 kilometre mesafedeki istasyonu tercih edip 100 liralık benzin aldığı görüldü.
KAZAN DAİRESİNDEKİ EL FENERİ...
Son yapılan aramalarda Mustafa Özbay'ın evinin yan tarafında bulunan kazan dairesinde el fenerine ulaşıldı. Bulunan el feneri Özbay'ın o gece tuzağa düşürülerek evden çıkarılmış olabileceği iddiasını gündeme getirdi.
KARDEŞİ VE YEĞENLERİ GÖZALTINDA!
Mustafa Özbay'ın kaybından 19 gün sonra jandarma ekipleri harekete geçti. Isparta İl Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde şüpheli yeğenler Selim Özbay, Hüseyin Özbay ve babaları Hüseyin Özbay ile birlikte aile bireylerini gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri evde ve evin civarında arama çalışmaları başlatırken olay yeri inceleme ekipleri o gece kameralara takılan Selim Özbay'ın aracını da didik didik aradı.
Müge Anlı ekibine konuşan Mustafa Bey'in kız kardeşi Zehra Erdoğan ise dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şüphelerin odağında olan Hüseyin ve Selim'in babalarının çocuklarına, 'Siz yaptıysanız söyleyin, beni çocuk katili yapmayın' dediğini ve çocuklarından şüphelendiğini belirtti. Mustafa Özbay'la en son kaybolduğu gün telefonda görüştüğünü belirten Zehra Hanım, çok neşeli olduğunu ve son kadehini içip uyuyacağını söylediğini açıkladı.
Mustafa Özbay'ın kardeşi Mehmet Özbay hakkında iddialara cevap vermek için yayına bağlandı. Mehmet Bey Pazartesi günü olaydan haberi olduğunu çocuklarına siz yaptınız demediğini çocuklarının yaptığına inanmadığını kardeşi ile hep dertleştiğini telefonunu bırakıp gideceğini söylediğini bu konuya takınılmasını anlamadığını ifade etti.
ŞÜPHELER YEĞENİNİN ÜZERİNDE TOPLANDI
Mustafa Özbay'ın yeğeni Selim hakkında gelen yeni bir ihbar ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Mustafa Bey'in kaybolduğu gece arabayla çıkıp dolaşan ve amcasının evinin yakınlarında güvenlik kameralarına yakalanan Selim Bey'in olaydan birkaç gün sonra oto yıkamacıya gidip hem yıkattığı hem de bagajının döşemesini değiştirttiği ortaya çıktı.
ARACINI YIKATIP DÖŞEMELERİ DEĞİŞTİRDİ
Cuma günü kaybolan Mustafa Bey'i arama çalışmalarına kovid olduğu şüphesiyle katılmayan Selim Bey'in, olaydan birkaç gün sonrasıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Selim hakkında ihbarda bulunan oto yıkamacı yeni olan aracın bagajını detaylı şekilde yıkattığını ve döşemelerin değiştirilmesini özellikle istediğini belirtti.