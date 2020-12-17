MUSTAFA ÖZBAY OLAYINDA NELER YAŞANDI?

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde tek başına yaşayan Mustafa Özbay'ın kaybı Müge Anlı programında araştırılmaya başlanmıştı. 27 Kasım günü şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden beri hiçbir izine rastlanamayan Özbay'ın parası nedeniyle öldürülüp battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi gündeme gelmişti. Yapılan son araştırmalar kapsamında Özbay ailesinden 5 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Müge Anlı ve ekibi tarafından yapılan araştırmalarda Özbay'ın kaybolduğu gece sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarda olan yeğenleri Selim ve Hüseyin ile ilgili dikkat çeken görüntülere ulaşılmıştı.