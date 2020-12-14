BAKLAVA GÖTÜRDÜ, HERKESİ UYUTTU

Misafirliğe gittiği evin sahiplerini götürdüğü baklava ile uyutup, 16 yaşındaki engelli kızlarını kaçırdığı iddia edildi. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Adana'da 9 Aralık günü akıllara durgun bir olayı programına taşıdı. İddiaya göre; 28 yaşındaki M.E. isimli şahıs, Süleyman ve G.E. çiftinin, hem görme hem işitme hem de konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine ile evlenmek istiyordu. 9 Aralık günü eline aldığı baklava ile çiftin Kozan'daki evine gitti.