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    TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? | 17 Aralık 2020 Perşembe Atv, Kanal D, TV8, TRT1, , yayın akışı

    Türkiyenin en çok izlenen ulusal kanallarında hangi dizi, film, program ya da yarışmaların olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Binlerce kişi bugün hangi dizi var? Bugün hangi film var? sorularına yanıt arıyor. İşte 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, TV8, TRT1, Kanal 7, , yayın akışı...

    17 Aralık 2020 Perşembe TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Aralık TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
    01:35 Kırgın Çiçekler
    04:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kendine İyi Bak
    09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
    11:30 Yeni Gelin
    12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
    15:'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)
    00:15 Çukur
    03:00 Arıza
    05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Yatıya Misafirim Var
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 İyi Aile Babası (Yeni Bölüm)
    23:15 Yolsuzlar Çetesi
    01:00 Yatıya Misafirim Var
    03:30 Yolsuzlar Çetesi
    04:45 Küçük Ağa

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Söz
    18:30 Star Ana Haber
    20:00 Sol Yanım (Yeni Bölüm)
    00:15 Akrep
    03:00 Tehlikeli Arama (Yabancı Sinema)
    04:10 Tehlikeli Arama (Yabancı Sinema)
    05:30 Geniş Aile

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Kırmızı Oda
    11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    14:15
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
    02:30 Doya Doya Moda
    04:30 8x8
    05:15 Bilginiz Olsun

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:45 Seksenler
    06:30 Acemi Anneler
    08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Gönül Dağı
    13: Zarar
    15:45 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    20:00 Kalk Gidelim
    23:45 3 Te 3
    01:00 Uyanış Büyük Selçuklu
    03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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    Haberler Televizyon 17 Aralık 2020 Perşembe TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? | 17 Aralık 2020 Perşembe Atv, Kanal D, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı