17 Aralık 2020 Perşembe TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 17 Aralık Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 17 Aralık TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:35 Kırgın Çiçekler

04:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev (Yeni Bölüm)

00:15 Çukur

03:00 Arıza

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 İyi Aile Babası (Yeni Bölüm)

23:15 Yolsuzlar Çetesi

01:00 Yatıya Misafirim Var

03:30 Yolsuzlar Çetesi

04:45 Küçük Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Sol Yanım (Yeni Bölüm)

00:15 Akrep

03:00 Tehlikeli Arama (Yabancı Sinema)

04:10 Tehlikeli Arama (Yabancı Sinema)

05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:30 Doğduğun Ev Kaderindir

14:15 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:45 Seksenler

06:30 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

13:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

23:45 3 Te 3

01:00 Uyanış Büyük Selçuklu

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar