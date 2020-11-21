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Müge Anlı 'da domuz bağıyla bağlı halde çarşafa sarılı bulunan Makbule Sarı cinayetinde son dakika! Zanlılardan itiraf geldi...

Müge Anlı 'da domuz bağıyla bağlı halde çarşaf sarılı bulunan Makbule Sarı cinayetinde son dakika! Zanlılarda itiraf geldi... Müge Anlı'da işlenen Makbule Sarı cinayeti herkesin kanını dondurmuştu. Ordu Korgan'a bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'nın ölümündeki kan donduran detaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılıyordu. Bir süredir Makbule Sarı'dan haber alamayan yakınlarının emniyet güçlerine haber vermesiyle yaşlı kadının evine gidildi ve vahşetle yüz yüze gelmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yüzü aşkın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti. İşte Müge Anlı'daki Makbule Sarı cinayetindeki son dakika gelişmesi...

21.11.2020 11:54 - Son Güncelleme: 21.11.2020 12:14
Müge Anlı 'da domuz bağıyla bağlı halde çarşafa sarılı bulunan Makbule Sarı cinayetinde son dakika! Zanlılardan itiraf geldi...

16 Kasım'da Atv ekranlarında Müge Anlı'nın ele aldığı Makbule Sarı cinayetinde son dakika gelişmesi... 74 yaşında tek başına yaşayan Makbule Sarı'nın domuz bağıyla bağlı çarşafın içindeki cesedi dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi.

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Müge Anlı 'da domuz bağıyla bağlı halde çarşafa sarılı bulunan Makbule Sarı cinayetinde son dakika! Zanlılardan itiraf geldi...

Ordu'nun Korgan ilçesinde evde tek yaşayan yalnız bir yaşlı kadın, domuz bağı ile bağlanıp, çuvala konulmuş halde ölü bulundu. Yaşlı kadının bazı eşyalarının çalındığı öğrenildi.

Müge Anlı 'da domuz bağıyla bağlı halde çarşafa sarılı bulunan Makbule Sarı cinayetinde son dakika! Zanlılardan itiraf geldi...

Olay, ilçeye bağlı Sarıaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde tek yaşayan Makbule Sarı'dan (74) haber alınamaması üzerine yetkililere bilgi verildi.

Müge Anlı 'da domuz bağıyla bağlı halde çarşafa sarılı bulunan Makbule Sarı cinayetinde son dakika! Zanlılardan itiraf geldi...

Yapılan inceleme sonrası yaşlı kadının elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği, evinde ise hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen eşyaların kurcalandığı fark edildi. Yapılan çalışma sonrası evden televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Müge Anlı 'da domuz bağıyla bağlı halde çarşafa sarılı bulunan Makbule Sarı cinayetinde son dakika! Zanlılardan itiraf geldi...

"DOMUZ BAĞIYLA BAĞLANMIŞ, ÇUVALA KONULUP DİKİŞMİŞ"
Sarıalıç Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgi, akşam saatlerinde kendilerine gelen ihbar üzerine bulunduklarını söyledi.

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