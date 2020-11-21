Müge Anlı 'da domuz bağıyla bağlı halde çarşafa sarılı bulunan Makbule Sarı cinayetinde son dakika! Zanlılardan itiraf geldi...
Müge Anlı 'da domuz bağıyla bağlı halde çarşaf sarılı bulunan Makbule Sarı cinayetinde son dakika! Zanlılarda itiraf geldi... Müge Anlı'da işlenen Makbule Sarı cinayeti herkesin kanını dondurmuştu. Ordu Korgan'a bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'nın ölümündeki kan donduran detaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılıyordu. Bir süredir Makbule Sarı'dan haber alamayan yakınlarının emniyet güçlerine haber vermesiyle yaşlı kadının evine gidildi ve vahşetle yüz yüze gelmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yüzü aşkın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti. İşte Müge Anlı'daki Makbule Sarı cinayetindeki son dakika gelişmesi...
Yapılan inceleme sonrası yaşlı kadının elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği, evinde ise hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen eşyaların kurcalandığı fark edildi. Yapılan çalışma sonrası evden televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.