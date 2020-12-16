Kuruluş Osman dizisinde bu hafta Yavlak Arslan ve Osman Bey'in ittifağı çok konuşuldu. Sırt sırta savaşan iki bey Geyhatu'yu yok etmek için büyük bir plan yaptı.

Ancak planı Nikola'dan öğrenen Geyhatu ordusunu da alarak Tebriz'e doğru yola çıktı. Bölümün sona ermesiyle birlikte Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

ATV ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanında Osman Bey'in töreyi muhafaza eyleyeceği ve adaleti hakim kılacağı sözünü veriyor.