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    • 17.12.2020 01:59
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    39. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu cengin sonu şehadetse yiğitlerimle koşa koşa giderim" Kuruluş Osman 39. bölüm izle

    ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanında 'in töreyi muhafaza eyleyeceği ve adaleti hakim kılacağı sözünü veriyor.

    dizisinde bu hafta Yavlak Arslan ve 'in ittifağı çok konuşuldu. Sırt sırta savaşan iki bey Geyhatu'yu yok etmek için büyük bir plan yaptı.

    Ancak planı Nikola'dan öğrenen Geyhatu ordusunu da alarak Tebriz'e doğru yola çıktı. Bölümün sona ermesiyle birlikte Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

    ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanında Osman Bey'in töreyi muhafaza eyleyeceği ve adaleti hakim kılacağı sözünü veriyor.

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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu cengin sonu şehadetse yiğitlerimle koşa koşa giderim" Kuruluş Osman 39. bölüm izle