57 yaşındaki Mustafa Özbay'ın evinin anahtarlarının arkadaşlarında da bulunduğu iddiası sonrası konuşan Coşkun Çelik, hem anahtar konusuna hem de aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklara dair açıklamalarda bulundu. Ev anahtarının kendisinde bulunmadığını ancak yedek anahtarın nerede durduğunu belirten Çelik, aralarında borç meselesi olduğunu ve bu yüzden ağız kavgası yaptıklarını belirtti.

3 çocuklu adamın evine bir diğer gidip gelen ise kız arkadaşı Türkan Bursa'ydı. 2 3 günde bir Mustafa Özbay'ın evine gittiğini ya da onun evine geldiğini belirten Türkan Bursa hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı.