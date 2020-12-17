Bir diğer kaza ise en can alıcı noktalardan birisi oldu. Bir yarışmacının dikkatsizliği sonucunda sıcak su yere döküldü ve o esnada Serhat sıcak suyun yanındaydı. Bunun yanı sıra su yere dökülürken ani bir hareket meydana gelerek yarışmacının elinde ki bıçak neredeyse talihsiz bir kazaya sebebiyet veriyordu. Serhat hem yanmamak için hem de bıçaktan kaçınmak için hamlede bulundu ve herhangi bir yara almadı. Söz konusu olayın ardından herkes büyük bir tedirginlik yaşayarak bu tarz olaylara dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.