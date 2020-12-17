Masterchef'e ambulans yetişemedi ortalığı kan götürdü! Kiminin dünyası döndü kimi de az daha parmağından oluyordu ki... TV 8'de yayınlanan Masterchef bu sene diğer yıllara göre daha fazla kaza gördü. Kimi kazalar güldürürken çoğu da hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri korkuttu. Finale günler kala Masterchef hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de Masterchef kazaları oldu. Masterchef stüdyosu bakın hangi kazaları görmüş gelin birlikte bakalım.
Masterchef Türkiye programında yer alan Alina Hastaoğlu, mutfakta yemeği hazırlarken ocağa tavayı koydu ve ardından yüksek bir ateş çıkmıştı. Bunun ardından tavayı elinden düşürerek elinin yanmasına engel olmuştu. Ardından şefler bir şeyi olup olmadığını dile getirerek yarışmacıya yardımcı olmaya çalışmıştı. Meydana gelen bu talihsiz kaza sonucu kimseye bir şey olmadı fakat bu konu dikkat edilmesi gerekenler arasında yerini aldı.
Yine Masterchef Türkiye'nin yarışmacı adaylarından birisi olan Didem hamur keserken elini kesmişti. Dikkatsiz davranan yarışmacının parmağında meydana gelen kesik, herkesi büyük bir tedirginliğin içerisine sürüklemişti. Mehmet Şef konu hakkında, "Böyle talihsiz olaylar çok fazla yaşanıyor maalesef." sözlerini dile getirmişti. Şefler meydana gelen bu kazalar için çok dikkatli olunması gerektiğini ifade etmişti.
Geçtiğimiz haftalarda elenen isimler arasında yer alan Berker, dikkatsizliği sonucu yemeği için önemli olan bir sosu yere dökmüştü. Berker'in bu dikkatsizliği hem zaman kaybına sebep olmuş hem de küçük bir tartışmayı beraberinde getirmişti. Döktüğü sosu temizlemek için paspas getiren Berker, paspası attıktan sonra kaydı ve yere düştü. Bu olayın sonucunda herkes üzülmüş olsa da küçük bir kahkaha atamadan geçemedi.
Bir diğer kaza ise en can alıcı noktalardan birisi oldu. Bir yarışmacının dikkatsizliği sonucunda sıcak su yere döküldü ve o esnada Serhat sıcak suyun yanındaydı. Bunun yanı sıra su yere dökülürken ani bir hareket meydana gelerek yarışmacının elinde ki bıçak neredeyse talihsiz bir kazaya sebebiyet veriyordu. Serhat hem yanmamak için hem de bıçaktan kaçınmak için hamlede bulundu ve herhangi bir yara almadı. Söz konusu olayın ardından herkes büyük bir tedirginlik yaşayarak bu tarz olaylara dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Masterchef yarışmacıları arasında yer alan isimlerden birisi olan Esra, soğan keserken Furkan'ın ona seslenmesi tüm dikkatini dağıttı ve o esnada elini kesti. Şefler bu konuda hakkında daha dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Tüm bunların yanı sıra yemek yaparken blendere ani bir hareketle ve farkında olmadan çalıştıran Sefa elini blendere kaptırdı.
Elini hemen çekmesinin yanı sıra büyük bir kazanın eşiğinden döndü. Şefler böyle bir hareketten kaçınılması gerektiğini dile getirdi.
Bir diğer kazayı da Barbaros yaşadı. Elini kesen Barbaros'un eline dikiş atıldı ve eli sargıda kaldı.
Masterchef Türkiye'de meydana gelen kazalar yarışmacıların dikkat etmesi gereken konular arasında ilk sırada yer aldı. Bununla beraber Şefler aletleri kullanırken son derece dikkatli olunmasını gerektiğini ifade etti. Yarışmacıların en ufak dikkatsizliğinin büyük bir kazaya neden olmaması için tüm dikkatlerini toplayarak yemeklerini yapmaları gerektiği belirtildi. Şefler bu tür kazaların sık sık meydana geldiğini dile getirdi.
Jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın da sol el parmaklarının 3'ünü bir mutfak kazasında kaybettiği biliniyor.