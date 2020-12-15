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    • 15.12.2020 16:45
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    canlı yayın izle 15 Aralık 2020! 24 yaşındaki Merve Nur'u 62 yaşındaki sözde hoca Adnan Yıldırım kaçırdı!

    canlı yayın izle... 15 Aralık 2020 Atv Esra Erol'da canlı yayınında Merve Nur Çekem'in annesinden Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek sözler! Mimar olan 24 yaşındaki Merve Nur 62 yaşındaki sözde hoca Adnan Yıldırım tarafından kaçırıldı. Gözü yaşlı anne, Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Merve Nur nerede? 2 arkadaş aynı kadından çocuk sahibi oldu şimdi ikisi de kayıp çocuklarını arıyor! Kayıp 2 çocuktan birini Derya Ulupınar mı çaldı? Hasan'ın Fatma'ya son teklifi ne? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol canlı yayında bugün (15 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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    DNA testi sonucu bugün açıklanıyor mu? 9 yaşındaki çocuğun babası Recep mi?

    2 arkadaş aynı kadından çocuk sahibi oldu şimdi ikisi de kayıp çocuklarını arıyor! Türkiye günlerdir bu olay konuşuyor! Kayıp 2 çocuktan birini Derya Ulupınar mı çaldı? Diğer çocuk nerede? Emine Çaylı stüdyoya geliyor!

    Hasan'ın Fatma'ya son teklifi ne? Fatma'nın cevabı ne olacak? Son sözler canlı yayında söylenecek!

    24 yaşındaki Merve Nur 62 yaşındaki Adnan Hoca tarafından kandırıldı! Anne Ayşe Hanım'ın feryadı!

    En son İstanbul Karagümrük'te yanında bir erkekle taksiden inen Zehra Esra Erol ve ekibi tarafından aranıyor. Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol canlı yayınında.
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    Haberler Televizyon Esra Erol canlı yayın izle 15 Aralık 2020! 24 yaşındaki Merve Nur'u 62 yaşındaki sözde hoca Adnan Yıldırım kaçırdı!