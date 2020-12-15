Esra Erol canlı yayında bugün (15 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
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En son İstanbul Karagümrük'te yanında bir erkekle taksiden inen Zehra Esra Erol ve ekibi tarafından aranıyor. Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol canlı yayınında.