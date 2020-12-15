Masumlar Apartmanı'nda ölümüne meydan okuyor ama bu kez sert kayaya çarpıyor! 14.yeni bölümde Safiye, Gülben, Han allak bullak... TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 14. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı ve sabırsızlıkla yeni bölüm bekleniyor. Hakkında şikayet olan Gülben karakola götürülmüştü. Titizlik takıntısı yüzünden karakolde büyük bir sınav veren Gülben bir yanda diğer bir yanda da Han ile tartışırken annesinin hayaliyle konuşmaya başlayan Safiye var. "Beni nasıl bu eve tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktım desene" sözleri karşısında "Benim yüzümden" deyip ağlamaya başlıyor. Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı...
Masumlar Apartmanı 13.son bölümde; Gelen şikayet üzerine hakkında yakalama kararı çıkaran polis ekipleri sorgu odasında, Esra'ya neden saldırdığına yönelik Gülben'in ifadesini alırken, Esat'ın peşinden ayrılmadığı için korkutmak istediğini açıkça dile getirdi.
Masumlar Apartmanı son bölümde; Esat'la evleneceklerini ve saldırıda bulunduğu Esra'nın ise Esat'ın aklını çeldiğini belirterek hiçbir şekilde gerçekliği yansıtmayan açıklamalarda bulunan Gülben, planlı bir şekilde kasten adam yaralamak suçundan yargılandığı esnada eli ayağı birbirine dolandı.
''Onlardan uzak duracaksın!'' şeklinde bir polis memurundan tepki alan Gülben, kendisini Esat'ın şikayet ettiğini zannetmesiyle beraber psikolojik travma geçirip hayallerinin başına yıkılmasının ardından Masumlar Apartmanı 14.yeni bölümü merakla bekleniyor.
Gülben'in ders çıkarıp yaptığı hatayı anlaması ve daha ileri gitmemesi adına iyiliğini gözeterek Gülben'i şikayet eden Han, vicdan azabıyla yanıp kavrularak gözyaşlarına hakim olamazken yaşadığı olayın etkisinden bir türlü kurtulamayan Gülben'in radikal karar alarak çöp odayı yakmaya kalkmasıyla başını belaya sokmasının akabinde Masumlar Apartmanı 14.bölüm merak ediliyor.
Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinin 15 Aralık günü yayınlanacak bölümde nefes kesen olaylar yaşanacak. Yeni bölümde Han'ın "Ben aklına gelebilecek en karanlık yoldan geliyorum" sözleri İnci'yi şaşırtıyor. Diğer yandan ise Naci karşısına çıkan Han'a meydan okuyarak "Ben senin alışık olduğun öğretmenlere benzemem. Beni korkutup kaçıramazsın" diyor.
SAFİYE'NİN ANNESİYLE OLAN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR
Safiye ise yıllar sonra karşısına çıkan eski aşkı Naci'nin dönmesiyle kendi içinde büyük çelişkiler yaşamaya başlıyor. Han ise hareketlerinden hoşlanmadığı Naci'nin ablası Safiye'nin eski aşkı olduğunu anlıyor. Safiye'ye Naci'yi soran Han büyük bir şok yaşıyor.
Annesinin hayaliyle konuşmaya başlayan Safiye'nin garip halleri Han'ı da şaşırtıyor. Tekerlekli sandalyede görülen annesi ise Safiye'ye "Beni nasıl bu evet tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktığını anlat" diye bağırıyor.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Han, Naci'nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci'ye daha da bilenmesini sağlar. Esat'tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.
İnci, Memduh'un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci'nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.
Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye'yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye'ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer