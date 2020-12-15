Masumlar Apartmanı'nda ölümüne meydan okuyor ama bu kez sert kayaya çarpıyor! 14.yeni bölümde Safiye, Gülben, Han allak bullak... TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 14. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı ve sabırsızlıkla yeni bölüm bekleniyor. Hakkında şikayet olan Gülben karakola götürülmüştü. Titizlik takıntısı yüzünden karakolde büyük bir sınav veren Gülben bir yanda diğer bir yanda da Han ile tartışırken annesinin hayaliyle konuşmaya başlayan Safiye var. "Beni nasıl bu eve tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktım desene" sözleri karşısında "Benim yüzümden" deyip ağlamaya başlıyor. Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı...