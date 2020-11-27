Hafta içi her gün Esra Erol'da programında hasretler bir bir sona ermeye devam ediyor.
Anne Firdevs Taşkın ve baba Erol Taşkın, esrarengiz bir şekilde 1 yıl önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki kızları Ayşegül Toyran'ı bulmak için Esra Erol'da programına katılmıştı.
Kırıkkale'de yaşayan çaresiz anne ve baba "Kızımdan 1 yıldır haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, kötü insanların elinde olabilir. Ne yaşarsa yaşasın o benim evladım" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.
Canlı yayında ise anne ve babayı mutluluğa boğan o haber geldi. Esra Erol, 1 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Ayşegül Toyran'ı buldu.
Canlı yayına katılan Ayşegül " Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim" dedi.