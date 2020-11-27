Hafta içi her gün Esra Erol'da programında hasretler bir bir sona ermeye devam ediyor.

Anne Firdevs Taşkın ve baba Erol Taşkın, esrarengiz bir şekilde 1 yıl önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki kızları Ayşegül Toyran'ı bulmak için Esra Erol'da programına katılmıştı.