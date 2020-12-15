ATV ekranlarında her Salı günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölümde Alpaslan gerçeklerle yüzleşiyor.

Alpaslan'a kurulan pusuda vurulan Özlem'in vurulmasının ardında Derman ve Dahlan'ın olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

Dahlan'ın aslında teyzeyi öldürmek istediği fakat Hızır'ın teyzeyle evlenerek onu kenara çekmesinin ardından hedefin Alpaslan olduğu öğreniliyor.

Fakat Alpaslan daha fazlasını öğrenmek isteyince şoke eden şeyler duyuyor.

İşte herkesin çok şaşırdığı EDHO 176. bölümdeki o sahne.