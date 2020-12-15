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    • 16.12.2020 00:27
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    176. bölümde gerçeklerle yüzleşiyor! EDHO 176. bölüm izle

    ekranlarında her Salı günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. gerçeklerle yüzleşiyor. Alpaslan'a kurulan pusuda vurulan Özlem'in vurulmasının ardında Derman ve Dahlan'ın olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. İşte herkesin çok şaşırdığı 176. bölümdeki o sahne.

    ekranlarında her Salı günü yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. gerçeklerle yüzleşiyor.

    Alpaslan'a kurulan pusuda vurulan Özlem'in vurulmasının ardında Derman ve Dahlan'ın olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

    Dahlan'ın aslında teyzeyi öldürmek istediği fakat Hızır'ın teyzeyle evlenerek onu kenara çekmesinin ardından hedefin Alpaslan olduğu öğreniliyor.

    Fakat Alpaslan daha fazlasını öğrenmek isteyince şoke eden şeyler duyuyor.

    İşte herkesin çok şaşırdığı 176. bölümdeki o sahne.

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    Haberler Televizyon EDHO 176. bölümde Alpaslan gerçeklerle yüzleşiyor! EDHO 176. bölüm izle