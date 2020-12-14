Bir Zamanlar Çukurova'nın dengeleri altüst edecek esrarengiz kadını: Ümit! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil olan Hande Soral, tüm dengeleri değiştirecek. Çukurova'da bundan sonra neler yaşanacak?

İşte yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ipuçları...