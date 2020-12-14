Bir Zamanlar Çukurova'nın dengeleri altüst edecek esrarengiz kadını: Ümit! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil olan Hande Soral, tüm dengeleri değiştirecek. Çukurova'da bundan sonra neler yaşanacak?
İşte yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ipuçları...
HANDE SORAL, BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 'ÜMİT'İ OLDU!
Güçlü hikayesi ve beğeni ile izlenen sahneleriyle üç sezondur gündemden düşmeyen diziye sürpriz bir karakter katılıyor. Hande Soral'ın hayat vereceği 'Ümit', Çukurova'nın kurallarını yıkmaya geliyor.
DENGELERİ BOZACAK KADIN:ÜMİT!
Şehre attığı ilk adımla birlikte güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ümit aynı zamanda esrarengiz bir havaya da sahip. Henüz kimsenin bilmediği bağları zamanla Çukurova'nın dengelerini alt üst edecek.
İlk günkü heyecanıyla çalışan bir ekiple bir arada olduğum için şanslıyım… Çekimler için Adana'ya gelen güzel oyuncu set ekibi ve oyuncu arkadaşlarıyla da tanıştı. Sistemli ve hala ilk günkü heyecanıyla çalışan bir ekibe dahil olduğu için şanslı olduğunu da dile getiren Soral sevdiği şehirlerden biri olan Adana'da çalışmaktan da mutlu olduğunu söyledi.
HANDE SORAL VE EŞİ İSMAİL DEMİRCİ
1987 Bursa doğumlu olan Hande Soral, ATV'nin reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncu kadrosuna katıldı. İlkokul ve ortaokul eğitimini Bursa'da tamamlayan güzel oyuncu Üniversite eğitimini tamamlamak için İstanbul'a yerleşti. Genç ve yetenekli oyuncu aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. 2017 yılında oyuncu eşi İsmail Demirci ile hayatını birleştirmiştir. Güzel oyuncunun oyunculuk kariyeri ise Komedi Dükkanı programı sayesinde başlamıştır. 2008 yılında programı izlemek için konuk olan ve sahneye gönüllü çıkan Soral, programın sonunda, program yapımcısı tarafından keşfedilmiş ve kendisine oyunculuk teklifi sunulmuştur. Bu şekilde oyunculuk kariyerine adım atmış ve bu basamakları hızlı bir şekilde tırmanmıştır.
Oyuncu Hande Soral ile ikiz kardeşleri Bensu ve Bedirhan Soral. Bansu Soral da ablası Hande Soral gibi oyuncu...
DİZİNİN EFSANE İSMİ VEDA MI EDİYOR?
Çukurova'da Müjgan'ın ve bebeğinin akıbeti yeni bölümde belli olacak. Bu sırada kulislerde dolaşan iddiaya göre Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda ediyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak sosyal medyada görüldüğü üzere Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde, izleyicinin gözü Müjgan ve Yılmaz'da olacak gibi görünüyor.