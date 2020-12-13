Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı: Ezeli ve ebedi rakibini geride bırakan Yılmaz ölüyor mu? Yüreklerin ağza geleceği Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı, reyting rekorları kıran dizinin yine zirveyi elden bırakmayacağını gösteriyor. Diziseverler, Yılmaz ve Züleyha'nın umut dolu kaçış sahnesini izlerken heyecanlandı.
Reytingleri ile yine başarılı bir sezon geçiren ve birincilikleri kimseye bırakmayan atv dizisin Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Züleyha ve Yılmaz, sonunda çocukları alıp kaçma planlarını gerçekleştiriyor. Demir, yalnız kalıyor ama bu kaçış Yılmaz'ın da sonu olacak gibi duruyor.
Bir Zamanlar Çukurova 77.bölümde Züleyha ve Yılmaz, araçla giderken kaza yapıyor. Şarampole yuvarlanan araçtan Yılmaz'ın sağ çıkmaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Adana'dan ayrıldığı iddia edilen Uğur Güneş'in Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteri ölüyor mu?
Reytingleri ile rakiplerine fark atan Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman'ın vedasına alışamayan izleyici şimdi de Yılmaz karakterine veda edecek iddiası yeni bölümde netlik kazanacak. Yılmaz'ın bu kaza nedeniyle hayatını kaybetmesi, Züleyha'nın da yeniden Demir'e dönmesi bekleniyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 76. BÖLÜM ÖZETİ!
Züleyha, hiç düşünmeden Kerem Ali'yi kurtarmak için kendini dereye atar. Onu kurtardıktan sonra Müjgan'ı da kurtarır. Demir'in, Züleyha'nın peşine taktığı Hayri, olanlara gidip ona anlatır. Züleyha, Müjgan'ı evine bırakır ve kapıda onun kendisine bunu nasıl yaptığının hesabını sorar. İçeride olan Yılmaz'da konuşulanları duyar.
Yılmaz, Müjgan'ın yaptıklarını öğrenince ona silahını çekip üzerine yürür. Züleyha onu zor sakinleştirir. Demir de, kapıya kadar gelip Züleyha'nın konuşmalarını duyar. Fekeli, Müjgan'a bu akılları Behice'nin verdiğini düşünüp onu kovmaktan beter eder. Aslında bu olanlardan Behice'nin haberi yoktur.
Züleyha, eve geldiğinde Demir'in peşine adam taktığını öğrenir ve çok bozulur. Fikret, Yılmaz'ın tüm mal varlığını Hünkar'a sattığını öğrenir. Gizlice İstanbul'dan biriyle konuşup olanları onu anlatır. Fekeli, yemekte Müjgan'la Yılmaz'ın evliliklerinin sona ermesini onayladığını açıklar. Kerem Ali'nin babasının yanında kalacağını, Adana'dan istediği evi alacağını oturacağını söyler. İsterse halası ile birlikte olabileceğini de belirtir.
Saniye, Sevda Hanım dan emir almak istemeyince Demir'den azar işitir.
Züleyha ile Yılmaz buluşur ve Hünkar'ın mevlüdünden sonra herkesi uyutup kaçmayı planlarlar. Yılmaz, Kerem Ali'yi de alıp Züleyha'nın yanına gider. Züleyha, mevlütten sonra herkese içinde uyku ilacı olan gül şerbeti içirir. herkes uyuduktan sonra da çocukları alıp Yılmaz'la buluşur. İki sevgili, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurmak için önce Arkara'ya, sonra uçakla Almanya'ya gitmek için yola çıkar.