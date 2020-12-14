Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (14 Aralık 2020) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Konya'da koca vahşeti! Göz göre göre gelen ölüm! Son bir fotoğraf... 18 yaşındaki Ece Çiçek evlendikten 4 ay sonra eşi tarafından öldürüldü. Ece Çiçek cinayetinde kan donduran detaylar...
Suçlanan eki eş, karşılıklı iddialar... 14 çocuk babası Kerem Durur'un kaybında karanlık noktalar aydınlanıyor mu? Karşılıklı suçlamalar, bitmeyen tartışmalar, birbirlerini hedef alan kardeşler... Nerede ve nasıl kayboldu? Amca yengeyi, yeğenler amcayı suçluyor. Antalya polisi harekete geçti o evdeki arama çalışmaları çok özel teknikler...
Kameradaki görüntüler, zehirlenen köpekler, satılan arabanın parası, Mustafa Özbay'ın kaybında çember daralıyor!
Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı ile FINISH, Gücümüz Yeter'in üçüncü bölümünde Gülçin Bayrak isimli vatandaşın besicilik hayalini gerçekleştirdi. Anlı, "Çok istediğin ineği senin için aldık ve ineğinin bir de yavrusu olacak. Babadan kalma ahırını hayvanların yaşayabileceği standarda getirdik" dedi.