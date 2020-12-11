Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Karşılıklı suçlamalar, bitmeyen tartışmalar, birbirlerini hedef alan kardeşler... Nerede ve nasıl kayboldu? Amca yengeyi, yeğenler amcayı suçluyor. Antalya polisi harekete geçti o evdeki arama çalışmaları çok özel teknikler...
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