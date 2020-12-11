Masterchef'te her şeyin seyrini değiştirecek gerçek! Her şey onun TV 8 ekranlarındaki oyununun bir parçası çıktı gerçekler afişe oldu... Masterchef'in en çok konuşulan yarışmacıların biri hiç kuşkusuz 26 yaşındaki yarışmacı Barbaros Yoloğlu... Daha elemelerde bile 'Burada kalmak için her şeyi yaparım.', 'Tabağım içime sinmezse önünüze getirmem.' gibi açıklamalarıyla olay yaratan Barbaros Yoloğlu hakkında bu gerçek sosyal medyayı salladı. Peki neydi Barbaros'u bu günlere kadar getiren strateji?
MasterChef yarışması hız kesmeden devam ederken finale doğru yavaş adımlarla ilerliyor. Bir zamanlar Barbaros'un tabak düşürme sahnesi sosyal medyada uzun bir süre gündemden düşmemişti. Birçok izleyici tabağın gerçekten de düştüğünü düşünse de bazı kişiler tabağı bilerek düşürdüğünü iddia etmişti.
Sosyal medyada büyük tartışmaya sebep olan o sahne ile karşı karşıya kalan jüri üyeleri ise bu durumun bilerek yapıldığını anlamış fakat dile getirilmek istenmemiş iddialarını ortaya atarak Barbaros'un diğer yarışmacıların hakkını yediği yorumları yapılmıştı. Şeflerin "Tabağını istemeyerek mi düşürdün?" sorusuna ise tabağında eksik olmadığını yaptığı işin arkasında olduğunu söylemişti.
Beyaz gömlek için her şeyi yaparım sözleri ise izleyenlerin dikkatini çekmişti. Mehmet Şef ise açıklamasında talihsiz olayların yaşanılmasına üzülüyoruz fakat senaryo ile oluşturulan olaylara değil diyerek bir şeyleri biliyormuş da açıklamak istemiyormuş gibi düşünen birçok kullanıcı olayın sır perdesinin aralanmasını uzun zaman bekledi.
Barbaros'un tabağı düşürmesine inanmayan yarışmacı arkadaşları ise bilerek düşürdüğünü söyledi. Fakat zamanla Barbaros'un tabak düşürme stratejisi aydınlanmaya başlanırken programda yer alan yarışmacılara da aynı strateji üzerinden gitmesi gerektiğini söylediği iddia ediliyor.
Barbaros'un büyük oyununun bir parçası mı bilinmiyor fakat birçok izleyen Barbaros'un yarışmayı kazanması için çok güzel senaryo yazıldığını belirtiyor.
MasterChef programında yer alan Jüri üyeleri ise Barbaros'un bu durum karşısında rahat bir tavır vermesi ve yarışmadan diskalifiye etmemeleri de gündeme gelirken diğer yarışmacıların hakkı yenildiği gündeme gelmişti.
Barbaros'un elinde büyük bir kozun olduğu ve finale çıkmak için o kozu kullanacağı tahmin ediliyor.
Yarışmanın yeni bölümleri ekranlara gelirken Barbaros'un sakalını kesip eski haline dönmesi birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Programa ilk katıldığı gündeki istekli performansını sergileyeceğini açıklamıştı. Barbaros, final için usta aşçılığını mı sergileyecek? Yoksa stratejisine göre mi ilerleyecek merak ediliyor.
MasterChef Barbaros hazırladığı yemekler ve girdiği diyaloglar ile gündemde yer almaya devam ediyor. İzleyenler tarafından performansı beğeni toplayan Barbaros tartışma içerisine girmesi ve söylemleri ile zaman zaman tepki de alıyor. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı,mutfakta her konuda iyi olabileceği vurguluyor.
MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?
Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum'dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizdi.
Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.
Instagram'da 32 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı. Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.