Yarışmanın yeni bölümleri ekranlara gelirken Barbaros'un sakalını kesip eski haline dönmesi birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Programa ilk katıldığı gündeki istekli performansını sergileyeceğini açıklamıştı. Barbaros, final için usta aşçılığını mı sergileyecek? Yoksa stratejisine göre mi ilerleyecek merak ediliyor.

MasterChef Barbaros hazırladığı yemekler ve girdiği diyaloglar ile gündemde yer almaya devam ediyor. İzleyenler tarafından performansı beğeni toplayan Barbaros tartışma içerisine girmesi ve söylemleri ile zaman zaman tepki de alıyor. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı,mutfakta her konuda iyi olabileceği vurguluyor.