TV 8 ekranlarında izleciyile buluşan Masterchef'te yine bir ifşa depremi yaşanıyor. Daha önce de sık sık ifşalarla gündeme gelen Masterchef'te bu kez ifşa ortalığı birbirine kattı. Acun Ilıcalı'nın operasyonundan sonra ifşalar bir süre durulmuştu. Ama sonrasında kendini Masterchef kahini olarak niteleyen biri çıktı ve geçtiğimiz hafta Ebru Has'ın eleneceğini söyledi. Sonrasında ise hesabını kapattı. Herkes ne olacağını merak ederken gerçekten de Ebru Has geçen hafta elendi. Bunun ardından ne olacağı merak edilirken Masterchef kahini yine hortladı ve bu kez ortalığı birbirine katan bir ismin adını verdi: Emir Elidemir...
Masterchef Kahini olarak bilinin bir ismin sürekli olarak Masterchef Türkiye yarışmasını ifşalığı ortaya çıkmasından hemen sonra ismini verdiği bütün adayların tek tek yarışmadan silinmesi merakları üzerine çekmişti.
Sevilen yarışmadan her hafta elenen isimlerin adını veren Masterchef Kahini bu hafta elenecek isim için ise Emir adını verdi.
Emir sevenleri ise bunun üzerine sosyal medyada sevmeyenlerine karşı sıcak savaşı başlattı. Önceden soğuk bir şekilde süren savaş artık alevlendi. Birbirlerine küfür eden insanlardan bir haber Emir ise herhangi bir açıklama yapmadı. Yarışmadan ayrılacağını iddia eden Masterchef Kahini ise yine ortadan kayboldu.
Acun Ilıcalı'nın aldığı tüm önlemlere rağmen Ebru'nun eleneceğini söylemiş ve Ebru Has isimli yarışmacının elenmesi ile tüm sosyal medya birbirine girmişti. Sevilen yarışmacının yarışmadan elenmesi herkesi şoka sokmuştu. Bu hafta elenecek olan ismin ise Emir olarak açıklanmasının ardından sosyal medyada yine bir kaos çıktı.
Yarışmaya ilk katıldığı günden beri büyük emekler vermiş olan Emir, en sevilen isimler arasında uzun bir zaman yerini aldı ve almaya devam ediyor. Yarışmadan herkesin birinci olacak aday olarak gösterdiği Emir, şeflerden her zaman takdir almış ve beğenilmiş şampiyonluk adaylarından biri olmuştu. Şimdi Masterchef Kahinin ortaya attığı iddia ise sevenlerini büyük bir yasa sokarken sevmeyenlerini güldürmeye yetti.
İlk bölümde Somer Şef tarafından "Tarzı çok iyi çocuğun!" dediği yarışmacı Emir ekranlara ve yarışmaya devam eder mi henüz bilinmiyor. Dahası ilk bölümde sadece 5 dakika içerisinde yemek hazırlaması gereken Emir'in son 4 dakikasında 4 tava çalışması şefler tarafından beğenilen bir detay olmuştu ve Somer Şef "Görmek istediğimiz hareketler bunlar!" sözlerini dile getirmişti.
Yarışmacının sevenleri ise sosyal medyada sevmeyenlerine karşı bir savaş başlattı. Somer Şef'in bile ilk günden beri beğendiği bir yarışmacı olan Emir, sevenlerini her Masterchef yarışmasında büyülemeyi başaran isimlerden sadece birisi oluyor. Mehmet Şef'in bile ilk bölümde "Aferin!" dediği sayılı yarışmacılardan birisi olmuştu. Elenip elenmeyeceği ise belli değil. Bunun yanında ise Danla Bilic'in bile favori isimlerinden birisi Emir…
ŞAMPİYONLUĞA ADAY GÖSTERİLİYORDU…
1994 doğumlu olan ve İzmir Bornova'da dünyaya gelen Emir Elidemir, Masterchef 2020 kadrosunda adını duyuran isimler arasında yerini aldı. Özyeğin Üniversitesi'nde Gastronomi bölümüne giriş yapan isim Lisans eğitimi boyunca yurt dışında birçok ülkede eğitim alırken 2018 yılında mezun olduğu okulunun ardından ünlü restoranlarda şef olarak çalışmıştır.
MASTERCHEF EMİR'İN BABASI HASAN ELİDEMİR KİMDİR?
İzmirspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti.
İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu.