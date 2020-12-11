İlk bölümde Somer Şef tarafından "Tarzı çok iyi çocuğun!" dediği yarışmacı Emir ekranlara ve yarışmaya devam eder mi henüz bilinmiyor. Dahası ilk bölümde sadece 5 dakika içerisinde yemek hazırlaması gereken Emir'in son 4 dakikasında 4 tava çalışması şefler tarafından beğenilen bir detay olmuştu ve Somer Şef "Görmek istediğimiz hareketler bunlar!" sözlerini dile getirmişti.

Yarışmacının sevenleri ise sosyal medyada sevmeyenlerine karşı bir savaş başlattı. Somer Şef'in bile ilk günden beri beğendiği bir yarışmacı olan Emir, sevenlerini her Masterchef yarışmasında büyülemeyi başaran isimlerden sadece birisi oluyor. Mehmet Şef'in bile ilk bölümde "Aferin!" dediği sayılı yarışmacılardan birisi olmuştu. Elenip elenmeyeceği ise belli değil. Bunun yanında ise Danla Bilic'in bile favori isimlerinden birisi Emir…