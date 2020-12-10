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    • 10.12.2020 10:38
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    canlı yayın izle! Önce eşini suçladı ardından 'iftira attım' dedi! Kerem Durur'un kardeşinden akılalmaz sözler

    Atv ekranlarında yayınlanan 'nın bugünkü programında (10 Aralık 2020) neler yaşanıyor? Yarım asırdır öldü olarak bildiği kardeşini aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen İbrahim Hazarlı'nın kardeşinden son dakika haberi! Kerem Durur'un kardeşi Medeni Durur'dan akılalmaz sözler; önce eşini suçladı ardından 'iftira attım' dedi. Görgü tanıkları, kamera görüntüleri, korkunç şüphe, yanıt arayan sorular. Mustafa Özbay'ın şüpheli kaybında ve daha fazlası 10 Aralık Atv Müge Anlı canlı yayınında...

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    Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    Şüpheli bir şekilde kayboldu! Görgü tanıkları, kamera görüntüleri, korkunç şüphe, yanıt arayan sorular! Mustafa Özbay'ın şüpheli kaybında çember daralıyor. 14. günde neler yaşanıyor?

    Şüphelerin odağındaki amca önce eşini suçladı sonra 'iftira attım' dedi! Yeğenlerinin suçlamalarına ne yanıt verecek? Kerem Durur'un kardeşi Medeni Durur, Müge Anlı canlı yayınında...

    Öldü bildiği kardeşinin evlatlık verildiğini 49 sene sonra öğrenen İbrahim Hazarlı'nın kardeşini arama hikayesi izleyenleri derinden etkiledi. Müge Anlı, İbrahim Bey'in kardeşini buldu ancak yıllar sonra beklenen buluşma gerçekleşemedi.

    İbrahim Hazarlı'nın kardeşi, gerçeği çocuklarının bilmediğini ve kardeşiyle görüşmek istemediğini ifade etti.
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    Haberler Televizyon Müge Anlı canlı yayın izle! Önce eşini suçladı ardından 'iftira attım' dedi! Kerem Durur'un kardeşinden akılalmaz sözler