



ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR, NEREDE OLDU?

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ ÜMİTCAN'IN ANNESİ DE ÖLÜ BULUNDU

Ümitcan Uygun'un annesi bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü.