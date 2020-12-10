Aleyna Çakır olayında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aleyna Çakır'ı darbederek bayıltıp video çeken ve yine Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, sosyal medya hesabından tepki çeken bir canlı yayın yaptı. Uygun'a canlı yayın sırasında bazı kadınlar, "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumlar yaptı.
Aleyna Çakır, 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu. Herkes buna intihar demişti ancak Adli Tıp incelemesine göre bu bir intihar değildi. Aleyna'nın vücudunda işkence izleri vardı. Evinde cansız şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın davası sürerken, genç kızın ölümüyle ilgili şüpheler devam ediyor.
"PES" DEDİRTEN YORUMLAR
Ümitcan Uygun'a canlı yayında gelen yorumlar "bu kadarına da pes" dedirtti. Uygun'a canlı yayın sırasında bazı kadınlar, "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumlar yaptı.
ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR, NEREDE OLDU?
Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİ ÜMİTCAN'IN ANNESİ DE ÖLÜ BULUNDU
Ümitcan Uygun'un annesi bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü.
ALEYNA ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?
Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.
ALEYNA ÇAKIR KİMDİR?
1999 doğumlu Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki bir genç kızdır. Takma isim kullandığı bilinen Aleyna Çakır'ın asıl ismi Sema Esen'dir.
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, geçen çarşamba gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etmiş şekilde ölü bulundu. Aleyna Çakır'ı cansız bedenini bulan arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltana kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.