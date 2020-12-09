Müge Anlı ile yüzler gülüyor, hayatlar kolaylaşıyor. Akülü sandalye isteklerini videolarla Müge Anlı'ya ileten izleyicilerin yüzlerini güldüren Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (9 Aralık 2020) neler oluyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
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4 yıl önce Antalya Kepez'de kaybolan 74 yaşındaki 14 çocuk babası Kerem Durur konusunda 8 Aralık tarihli Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler yaşandı? Herkesin merak ettiği o soru: Kerem Durur nerede? 20 Kasım'da Müge Anlı İle Tatlı Sert'in canlı yayınına Kerem Durur'un kuması Resime Dönmez ve onun 3 yıldır birlikte yaşadığı Bolat Koyun ile ilk evliliğinden olan iki kızı da katıldı. O yayında Müge Anlı, Kerem Durur'un dini nikâhlı eşi Resime Dönmez'in kaybolma ile ilgili dört farklı senaryo anlattığını aktardı.
Bolat Koyun, evinin intifa hakkını Resime Hanım'a vermesi akıllara, Kerem Durur'ın öldüğü iddialarını getirdi. Bolat Koyun bu açıklamalar için Resime Hanım'a oturduğu evinin kullanım hakkını verdiğini kendisi ölünce ortada kalmaması için bunu yaptığını söyledi.
Resime Dönmez'in ağabeyi Ekrem Dönmez'in Müge Anlı yayınındaki röportajı da kafaların karışmasına neden olan başka bir olaydı. Ekrem Dönmez kardeşi Resime Dönmez ile Bolat Koyun'u kendisinin tanıştırdığını sandığını ancak ikilinin 4 ay öncesinden tanışmış olduklarını söyledi. Ama daha çarpıcı ifadesi ise şu cümlelerle geldi: "Kerem'in parasını birlikte yediler!" Bir kez daha oklar Resime Dönmez'i işaret etiği anlardan biri de buydu.
Müge Anlı: "Kerem Durur olayı bugüne kadar duyduğum en vahşi şey"
Kerem Durur dosyasında kan donduran bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. Müge Anlı'nın "Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" diyerek gözyaşlarına boğulduğu o olay… "Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi?" İşte her şey bu soruyla başladı. Resime Dönmez bunun üzerine, "Hangi çocuğu mezara gömmüşüm? Hani nerede? 6 aylık bebek ölmüş, tandıra girmiş. Ben evde değildim. Geldiğimde baktığımda dumanlar çıkıyordu. Tandıra atmışlar." diye konuştu. Daha sonra Kerem Durur'un ilk evliliğinden olan kızı yayına bağlanarak "6 aylık bebek beşikte duruyordu. Eve geldiğimde bebeği yanan tandırın içinden çıkarmışlardı." ifadelerini kullandı.
Kerem Durur'un kardeşi Medini Durur'un 2018 yılında verdiği ifadede ağabeyinin sık sık evlerine geldiğini, bugünlerden birinde, ağabeyinin merdiven düştüğünü ve eşinin olayı örtbas etmeye çalıştığını söylemesi de olayın çözülmesine yetmedi.
Müge Anlı ve ekibi Kerem Durur ve Resime Dönmez'in yasadışı olarak faiz karşılığı para verdiği iddiasıyla ilgili Fehmi Çiçek'i bularak konuştu. Fehmi Çiçek, Kerem Durur'un çocuklarına güvenmediğini, parasını evde tutmadığını söyledi. Fehmi Çiçek, Kerem Durur'dan borç aldığını Resime Dönmez ile de o şekilde tanıştığını anlattı.
Kerem Durur ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yaşlı adamın akıbeti ise halen sırrını korumaya devam ediyor.
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