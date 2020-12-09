Bolat Koyun, evinin intifa hakkını Resime Hanım'a vermesi akıllara, Kerem Durur'ın öldüğü iddialarını getirdi. Bolat Koyun bu açıklamalar için Resime Hanım'a oturduğu evinin kullanım hakkını verdiğini kendisi ölünce ortada kalmaması için bunu yaptığını söyledi.

Resime Dönmez'in ağabeyi Ekrem Dönmez'in Müge Anlı yayınındaki röportajı da kafaların karışmasına neden olan başka bir olaydı. Ekrem Dönmez kardeşi Resime Dönmez ile Bolat Koyun'u kendisinin tanıştırdığını sandığını ancak ikilinin 4 ay öncesinden tanışmış olduklarını söyledi. Ama daha çarpıcı ifadesi ise şu cümlelerle geldi: "Kerem'in parasını birlikte yediler!" Bir kez daha oklar Resime Dönmez'i işaret etiği anlardan biri de buydu.