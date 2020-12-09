Her hafta milyonlarca izleyicisini heyecan dolu sahneleriyle ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da tekfur Nikola'nın hain planlarını bozan Osman Bey Kulucahisar Kalesi'ni başarılı bir planla geri alıyor. Kaleyi tekrar Türk hakimiyetine alan Osman Bey, Kayı Obası'na zaferle dönüyor ve oba halkı bu müjdeli haberi sevinçle karşılıyor. Targun Hatun'dan şüphelenen Aygül ise onu takip ederek planlarını öğrenmek için harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman 37. bölümünde yaşanacak gelişmeler...
Kuruluş Osman'ın 37. bölüm fragmanında kalenin fethinde Bamsı Bey'in nereden geldiklerini sorduğu bir alp 'Karabağ'dan cevabını verdi. Bu cevap karşısında büyük bir sevinç duyan Bamsı bey "Selam olsun Karabağ'ın yiğitlerine" diyerek Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferine atıf yaptı.
KURULUŞ OSMAN 37. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.
Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.
Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi?
Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?