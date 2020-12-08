atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da final vakti geldi çattı! Önce oyuncular gitti şimdi de final tarihi belli oldu... Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? Sosyal medya günlerdir bu sorunun yanıtıyla kavruluyor. Geçtiğimiz haftalarda Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin'in diziden ayrılmasının etkisi daha dinmemişken bu kez Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Sonrasında takiben Kerem Alışık'ın da diziye veda edeceği konuşuluyordu ki final iddiaları dönmeye başladı sosyal medyada. Henüz kanaldan ve dizinin yapım şirketinden bir açıklama gelmese de iddiası bile dizinin sevenlerini üzdü. İşte detaylar...
ATV ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova final kararı aldı. Yayınlandığı her perşembe akşamı rekorlar kıran Bir Zamanlar Çukurova final yapıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova neden bitiyor?
ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova final kararı aldı. Yayınlandığı perşembe akşamları tüm zamanların en çok izlenen dizisi konumunda olan Bir Zamanlar Çukurova final yapıyor. Bu hafta dizinin en önemli aktörlerinden biri olan Hünkar Yaman karakteriyle Vahide Perçin veda etmesiyle neler oluyor sorusu yanıt buldu. Bir Zamanlar Çukurova ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL YAPIYOR
ATV ekranlarında haftalık reytinglerde bile ya 1. ya 2. olan Bir Zamanlar Çukurova final kararı aldı. Bir Zamanlar Çukurova unutulmaz 3. sezon finaliyle bitecek. Bir Zamanlar Çukurova final tarihi 27 Mayıs 2021 Perşembe akşamı biteceği iddia edildi.
KEREM ALIŞIK'TA AYRILIYOR
Vahide Perçin'in Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılması bir çok konuyuda dizinin de seyrini değiştirdi. Vahide Gördüm sonrası Kerem Alışık'ta Ali Rahman Fekeli karakteri 2 hafta içinde Bir Zamanlar Çukurova veda edecek.
USTA İSİMLER VE YENİ YILDIZLAR ÇIKARTTI
Bir Zamanlar Çukurova dizisi eski isimlere ün, yeni isimleri müthiş bir kariyer bıraktı. Ekranların aranan yüzü olan Hünkar Yaman'la Vahide Perçin, televizyonda uzun süredir görünmeyen Demir Yaman, Murat Ünalmış adeta yeniden doğdu. Şu ana kadar Diriliş Ertuğrul dahil her projesi tutan Uğur Güneş'le, Ali Rahmen Fekeli'yle Kerem Alışık bambaşka bir üne kavuştu.
Öte yandan Selin Yeninci ve Selin Genç gibi isimlerin de yıldızı parladı.
Ancak Bir Zamanlar Çukurova en büyük desteği Züleyha karakteriyle Hilal Altınbilek'e gelecek. Hilal Altınbilek adeta şu dönemin en çok aranan yüzü olacak ve Bir Zamanlar Çukurova biter bitmez ekranların en çok aranan kişisi olacak.