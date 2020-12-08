atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da final vakti geldi çattı! Önce oyuncular gitti şimdi de final tarihi belli oldu... Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? Sosyal medya günlerdir bu sorunun yanıtıyla kavruluyor. Geçtiğimiz haftalarda Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin'in diziden ayrılmasının etkisi daha dinmemişken bu kez Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Sonrasında takiben Kerem Alışık'ın da diziye veda edeceği konuşuluyordu ki final iddiaları dönmeye başladı sosyal medyada. Henüz kanaldan ve dizinin yapım şirketinden bir açıklama gelmese de iddiası bile dizinin sevenlerini üzdü. İşte detaylar...