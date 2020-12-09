EDHO SON BÖLÜM: ALPASLAN'IN MASAYI BASMASI!

Alpaslan'ın mekanına düzenlenen saldırı sonrası masanın kıymetlisi olan Şahin Ağa'nın ölüm kalım mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Tüm sevdiklerini birer birer kaybeden Alpaslan ise Şahin Ağa'nın vurulmasıyla soluğu masada aldı. Amcası İlyas'ın önderliğinde toplanan masayı basan Alpaslan, Yavuz ve Yaman'ı öldürmek için tam hamlesini yapmıştı ki Haşmet Façalı iki düşmanı son anda Alpaslan'ın elinden kurtardı.

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